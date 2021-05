Die Kameradschaft war ihm immer wichtig

Er ist immer noch ständig unterwegs, nur nicht mehr mit Blaulicht: Thomas Schmitt, Mannheims langjähriger Feuerwehrkommandant, wird heute 65 Jahre alt. 2017 ging er in den Ruhestand. Lange kümmerte er sich intensiv um seine erst kürzlich verstorbene Mutter, und er engagiert sich seit 2019 ehrenamtlich für die Bürgergemeinschaft Feudenheim als Vorsitzender des Verwaltungsrates, der die Vermietung und Bauunterhaltung der Kulturhalle des Stadtteils verantwortet.

In Feudenheim legte er auch den Grundstein für seine „beeindruckende Laufbahn“, die ihm Oberbürgermeister Peter Kurz beim Abschied 2017 bescheinigte. Nach dem Abitur am Feudenheim-Gymnasium wechselte er an die damalige Fachhochschule zum Ingenieurstudium. Sein seinerzeitiger Professor und dann Rektor, Dietmar von Hoyningen-Huene, erinnert sich noch heute gerne an den Studenten Schmitt – fachlich wie menschlich.

Wichtiger „Schulterschluss“

Denn es war immer seine Stärke, dass er Menschlichkeit mit fachlichem Können verbinden konnte. Geprägt von der Kameradschaft in der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Innenstadt, in der er seit 1974 engagiert dabei war, ging er nach dem Studium der Verfahrenstechnik als junger Diplom-Ingenieur 1981 zur Berufsfeuerwehr, stieg hier zum Zugführer und Führungsdienst auf.

1990 verließ Schmitt Mannheim in Richtung Westfalen, baute in Minden aus der Freiwilligen Feuerwehr mit einigen hauptamtlichen Kräften eine Berufsfeuerwehr auf. 2001 kehrte er nach Mannheim zurück und war bis 2017 Kommandant von über 600 Haupt- und Ehrenamtlichen.

Hier hat er ein Stück Feuerwehrgeschichte geschrieben, denn selten ist in der Amtszeit eines Kommandanten so viel verändert und angestoßen worden sowie passiert wie in der Ära Schmitt. Er ergriff die Initiative für die Gründung von Notfallseelsorge, Stadtfeuerwehrverband und den Bau des Rettungszentrums Friedrichsfeld, kämpfte für die Anschaffung des Feuerlöschboots, den Wiederaufbau des Sirenennetzes und die Aufstellung des Brandschutzbedarfsplanes sowie nicht zuletzt um die neue Hauptfeuerwache, die mit dem legendären, von riesiger Resonanz der Bevölkerung begleiteten Blaulichtumzug bezogen wurde.

Enorm wichtig war ihm immer die länderübergreifende Zusammenarbeit, etwa mit der BASF, oder auch beim „Schulterschluss“ mit allen Feuerwehren und Hilfsorganisationen der Region auf dem Maimarkt – einer bundesweit einmaligen Kooperation, die er mit dem Stadtfeuerwehrverband vorantrieb. Die brachte nicht nur dem Publikum spektakuläre Vorführungen, sondern – was noch viel wichtiger war – schweißte die Einsatzkräfte über die Grenzen von Kommunen und Eifersüchteleien ihrer Organisationen eng zusammen.

Für Schmitt bedeutete das zwar, dass er immer auf dem Maimarkt seinen Geburtstag feierte, was dieses Jahr leider ausfällt. Doch der Mann, den viele Untergebene und Kameraden für seine große Menschlichkeit schätzten, der stets auf gutes Betriebsklima, Teamgeist und Wir-Gefühl wert legte, bekommt sicher auch so viele Glückwünsche.

