Die Herbergssuche aus Holz

Maria kniet, betet einen Engel an – wer in Feudenheim auf der Hauptstraße an der Kirche St. Peter und Paul vorbeiläuft, kennt diese Szenerie. Davor und um die Kirche herum im Pfarrgarten ist mit hölzernen, fast lebensgroßen Figuren ein Sternenweg mit dem Motto „Geh mit Maria und Josef nach Bethlehem“ aufgebaut, der die Weihnachtsgeschichte vermittelt und eine Alternative zu Gottesdiensten darstellt.

Ein Gemeinschaftsprojekt

„Sonst sagen wir ja: Kommt rein zu uns“, so Judith Weiß-Diehl, aber in der Corona-Zeit gelte eben: „Wir müssen raus zu den Leuten“. Schon 2020, als Gottesdienste gar nicht möglich waren, begann daher ein Kreis von ehrenamtlich Aktiven aus der Gemeinde, zu Hochfesten das Kirchenportal zu schmücken. Daraus entstand dann bei Judith Weiß-Diehl die Idee, die Stationen von Mariä Empfängnis bis hin zum Weihnachtswunder mit Texten und großen Holzfiguren zu erzählen und an jedem Adventssonntag auch passend zu erweitern.

Aber wenngleich sie die Initiative ergriffen hat, betont sie: „Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, allein wäre das nicht zu stemmen!“ Und so fanden sich zahlreiche Aktive, die sich sonst im katholischen Sportverein DJK, in der „Narrebloos“, der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) oder anderen Gruppen einbringen, um diesen Sternenweg zu gestalten.

Kleine, auf den Boden geklebte gelbe Sterne weisen den Besuchern den Weg zu den einzelnen Szenen. „Ich hatte noch eine alte Kinderbibel, aus der haben wir die Figuren genommen, vergrößert und angemalt“, erzählt Angelika Dreher, die mit Margarethe Weilbach, Hilde Koch, Judith Weiß-Diehl, Simone Giebfried, Sabine Wieser, Lena Giebfried und Silja Uhrig die von Norbert und Conny Willhauck zugesägten Figuren aus von Christoph Diehl besorgten Brettern gestaltet, gemalt und arrangiert hat.

Bibelstellen ergänzt

Da sieht man die Herbergssuche, und die auf dem Feld lagernden Hirten haben sich mit einigen ganz putzigen Schafen und einer roten Lampe unter einem Holzstapel als Lagerfeuer auf der großen Wiese im Pfarrgarten niedergelassen. Darüber fliegt, in einem Baum befestigt, ein Engel. „Das Christkind kommt natürlich erst an Weihnachten dazu“, erklärt Angelika Dreher neben der leeren, aber mit reichlich Stroh sowie Ochs und Esel versehenen Krippe. Auch die Heiligen Drei Könige fehlen natürlich noch, die folgen kurz vor dem 6. Januar – denn bis zum Dreikönigstag bleiben die Figuren stehen.

Überall sind Holztafeln mit der passenden Bibelstelle ergänzt, sodass man die Weihnachtsgeschichte wirklich beim Rundgang vor der Kirche und im Pfarrgarten erleben kann. Abends wirken die Szenen dank der Lichttechnik von Alexander Giebfried besonders beeindruckend. „Wir sind richtig stolz, wie es geworden ist, und bekommen auch unglaublich viel Resonanz, sehr viel positive Rückmeldungen“, freut sich Angelika Dreher: „Schon beim Aufbau sind Leute, die beim Einkaufen waren, einfach vorbeigekommen und haben gesagt, dass sie sich freuen!“