Die gute Seele des SC 1912 Neckarstadt

Fast über die ganze Nachkriegshistorie hinweg ist der Name Achtstetter im Mannheimer Fußball-Kreis präsent. Lange Jahre ist diese Familie auch verbunden gewesen mit dem SC 1912 Neckarstadt, dem im Jahr 1983 mit der Auflösung und Löschung aus dem Vereinsregister ein unschönes Ende beschieden war – und doch gibt es Haudegen, bei denen der Verein nicht in Vergessenheit geraten ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Allen voran Lilli Achtstetter, die im Keller ihres Hauses auf der Rheinau so etwas wie ein Museum des fast vergessenen Vereins beherbergt. „Ich habe alles aufgehoben, was zu retten war“, sagt die 81-Jährige, deren Naturell und vordringende positive Ausstrahlung anstecken. Lilli Achtstetter erzählt gerne, manchmal gar ohne Punkt und Komma, glänzt mit einem sagenhaften Erinnerungsvermögen. Sie ist noch ein Stückchen wandelnde Clubgeschichte eines ausradierten Vereins.

Alte Zeitungen, ausgeschnittene Berichte und Clubchroniken des SC 1912 Neckarstadt halten im Keller von Achtstetter die Vereinsgeschichte und damit auch ein Stück Mannheimer Fußball-Zeitgeschichte lebendig. Ein alter Maßkrug, ein übergroßes Maskottchen, das erste Mitgliederbuch mit den Zahlmarken oder der allererste Vereinsstempel des 1912 gegründeten Clubs haben hier eine Heimat gefunden.

„Waren eine große Familie“

Dass der Club 1983 nach finanziellen Schwierigkeiten aufgelöst wurde, tut ihr noch heute weh. „Wir waren eine große Familie. Es ist echt schade, dass das kaputt ging“, bedauert Achtstetter. Mit ein paar Mitgliedern hält sie die Erinnerung an die sportliche Heimat regelmäßig aufrecht. „Den Club der Alten haben wir 1965 gegründet, fast alle sind über 80“, sagt Achtstetter, die vor Corona alle vier Wochen zu sich einlud.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit 15 Jahren kam sie, die als Vollwaise aufgewachsen ist, mit dem SC 1912 Neckarstadt in Berührung. In den Vereinslokalen lernte sie den damaligen SC-Spieler Jürgen Achtstetter kennen, den sie 1961 heiratete. Aus dieser Ehe entsprangen die drei Söhne Rolf, Tom und Fred, die allesamt ebenfalls eine Fußball-Karriere einschlugen. Während Rolf beim VfR Mannheim spielte, trugen Tom und Fred das Trikot des SC 1912 Neckarstadt. Ihre Tochter Elke schlug eine Bodybuilding-Karriere in Italien ein und feierte dort schon eine Meisterschaft, verbunden mit Veröffentlichungen auf Titelseiten.

Enkel Kevin steht aktuell im Kader des A-Ligisten TSG Rheinau. Im nächsten Jahr würde der SC 1912 Neckarstadt seinen 110. Geburtstag feiern. Auch wenn Jubiläumsfeste nicht stattfinden, lassen die „alten Neckarstädtler“ die Erinnerung noch einmal hochleben. „Wir werden trotzdem etwas machen“, verspricht Lilli Achtstetter, die gute Seele des SC 1912 Neckarstadt.