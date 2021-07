Die gute Laune soll zurückkehren

Was macht eigentlich gute Laune? Das fragte die Abendakademie anlässlich des Starts ihres neuen Kurs- und Veranstaltungsangebots. Die Antwort gibt der Blick in ihr am Dienstag neu vorgestelltes sogenanntes „MAAgazin“, in dem Programm-Highlights bis September aufgelistet sind. Die Kurse sollen „Gute-Laune-Faktor“ haben, in diesen Krisenzeiten. Sie sollen zeigen, dass man sein Leben jetzt wieder aktiv schön gestalten kann nach langer Zeit der Einschränkung, so Geschäftsführerin Susanne Deß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einen Foto-Selfie-Wettbewerb im Netz hat die Abendakademie gestartet: Mit dem Lieblingshandtuch soll posiert werden. © AA

Mit ihrer Gewinnspiel-Kampagne #ReservierDirGuteLaune ruft die Abendakademie zudem im Netz auf, den Sommer zu genießen und die wieder gewonnenen Freiheiten zu nutzen. Auch Deß selbst freute sich beim Pressetermin sichtlich über die aktuellen Lockerungen: So können Teilnehmende nun wieder in das Haus der Volkshochschule in U 1 kommen, um Kurse zu besuchen. „Und um gemeinsam mit anderen zu lernen und sich auszutauschen.“ Auch die von vielen als lästig empfundene Testpflicht gehöre seit kurzem der Vergangenheit an, erläutert Deß.

Anmeldung und Kurszahlen Rund 1000 Online-Kurse hat die Abendakademie in den vergangenen fünf Monaten durchgeführt. Anmeldung, Infos und Preise der einzelnen Kurse und Events unter: www.abendakademie-mannheim.de Anmeldungen zudem telefonisch unter 0621/1076-150 oder -0 möglich, von Montag bis Donnerstag 10 bis 14 Uhr und Freitag 10 - 13 Uhr. Für Publikumsverkehr ist derzeit nur eingeschränkt geöffnet. Besucher müssen sich am Check-in-Counter entweder in die Luca-App eintragen oder Kontaktdaten hinterlegen. Für angemeldete Teilnehmende ist es nicht nötig, da deren Daten vorliegen. see

Anpassung an Pandemie-Lage

Das Team der Abendakademie arbeite ständig an der Ausweitung des Programms. Und so gelte: Ein Blick auf die Internetseite der Abendakademie lohne sich zu jeder Zeit, denn dort wird das Angebot stets aktualisiert (www.abendakademie-mannheim.de). Mit Blick in den Herbst und auf die Delta-Variante plane man zudem „doppelt“, wie Deß erklärt. Man sei bereit, Formate „in jede Richtung“ anzupassen.

Gute Laune soll auch eine neue Verlosung der Abendakademie versprechen, mit denen diese sich wohl ein Bekanntwerden bei einem breiten Publikum im Netz erhofft: Mannheimerinnen und Mannheimer sollen ihre „gute Laune im wahrsten Sinne des Wortes für alle sichtbar auf Facebook oder Instagram“ zeigen, so Deß.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und sich so die Chance auf Gewinne sichern. Verlost werden von 12. Juli bis 12. September nicht nur 50 „eigens für diesen besonderen Sommer“ entworfenen Handtücher, sondern auch Hotelgutscheine. Für zwei Übernachtungen für zwei Personen in Berlin oder Wien. Gepostet werden soll beim Wettbewerb ein „witziges und cooles Selfie“ zusammen mit dem Lieblingshandtuch, heißt es.

Indes dreht sich bis 1. September im Foyer alles um das Thema Spiel. Auf spielerische Art haben Jung und Alt die Möglichkeit, dort ein Spielfeld mit Leben zu füllen. In Anlehnung an das „Spiel des Lebens“ hat Künstlerin Janet Grau in Zusammenarbeit mit dem Verein Zeitraumexit neue Lebensentwürfe entwickelt. Auf einem überlebensgroßen Spielfeld erwacht die Mannheim-Version zum Leben und kann ausprobiert werden, immer in der Zeit 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Zum Mitspielen ist eine Voranmeldung nötig unter der E-Mail: s.kowalski@abendakademie-mannheim.de.

Zudem stehen aktuell bis Ende September 145 Kurse in insgesamt 16 Sprachen zur Auswahl. Kurse in weiteren Sprachen richtet das Team nach Möglichkeit gerne ein, betont Sprecherin Sabine Gromball bei der Pressekonferenz. Man freue sich über Vorschläge an c.baechler@abendakademie-mannheim.de

Referent Ralf Knöbl vom Institut für Deutsche Sprache nimmt indes die Vorurteile gegenüber dem Dialektsprechen unter die Lupe – und geht natürlich auch auf Mannemerisch ein. Der Vortrag beginnt am 29. Juli um 18 Uhr im Saal der Abendakademie und kostet 7 Euro.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Eine Podiumsdiskussion zum Abschluss des Projekts „Mannheim spricht“ (wir berichteten als Medienpartner) findet am Samstag 17. Juli, statt. Ab 14 Uhr lädt die Abendakademie in ihren Saal ein. Eine Anmeldung unter der Kursnummer X105050 ist erforderlich.

Vielfältige Kurse, von „Schlagfertigkeit im Job“ bis hin zu „On-Demand-Kursen“, also Kursen auf Abruf, werden zudem geboten. Bei Letzteren erhalten Teilnehmende zu Sport, Tanz und Entspannung einen Zugangslink, mit dem sie ihren Kurs flexibel wahrnehmen können. Aufgenommen haben die Trainingsvideos Kursleitende der Abendakademie. Weiter gibt es unter den Highlights noch kulinarische Angebote von Kochevents mit Spitzenköchen bis zum Brotbacken mit Bäckermeistern. Auch ein Nachmittag mit Einblicken zum Weltalphabetisierungstag am 8. September steht an.