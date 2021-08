Die Gummistiefel haben leider einen Stammplatz

. . . sind wir in dieser Woche trotz Wettervorhersage von den sintflutartigen Regenfällen überrascht worden. Aus Erfahrung wissen wir eigentlich, dass so ein Platzregen ja irgendwann wieder aufhören muss. Damit man also trockenen Fußes oder zumindest nicht komplett pitschepatschenass von A nach B kommt, haben wir uns gedacht: Einfach abwarten, das hört schon wieder auf. Nach langem Warten dämmerte uns dann: So schnell lässt der Regen nicht mehr nach – hier sieht man den Klimawandel bei der Arbeit. Noch spürbarer wurde diese Erkenntnis aber, als wir mit dem Auto durch die Lange Rötterstraße fuhren: Links und rechts wirbelten unsere Reifen meterhohe Wasserfontänen auf. Möglich machte das der nicht abgelaufene Regen, der sich auf der Straße sammelte. Die Wassermassen lassen sich dabei wohl kaum mehr als Pfützen bezeichnen. Als wir uns später in den Hausflur unserer Eltern retten konnten, erwartete uns schon die nächste Überraschung: Auch hier stand das Wasser zentimeterhoch und lief munter die Treppe in den Keller herunter. Da wurde uns erneut klar: Gummistiefel sollten nun einen Stammplatz in unserem Schuhschrank bekommen. Uns wurde auch ein bisschen mulmig, schließlich leben wir sogar zwischen zwei Flüssen. Natürlich wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen. Wer sich aber die Wetterprognosen des Umweltbundesamts für Regionen in Deutschland anschaut, die 2031 bis 2060 von besonders vielen klimatischen Extremen betroffen sein könnten, den erwartet nichts Gutes: Hier ist die Rhein-Neckar-Regionsowie der Bereich am Rhein bis nach Mainz maximal betroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1