Fast hätte es ihn gar nicht gegeben, diesen schönen barocken Turm in A 4. Ursprüngliche Pläne sahen den Bau der Mannheimer Sternwarte an ganz anderer Stelle vor – und dann wäre er längst nicht mehr vorhanden. Das alles ergibt sich aus der neuen Veröffentlichung „Das große Buch zur Mannheimer Sternwarte 1772 – 2020“. Dazu hat Kai Budde zahlreiche bisher gar nicht oder nicht in dieser Form

...