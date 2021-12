Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ Das ist in der Evangelischen Kirche der biblische Wochenspruch (Lukas 21, 28) über dem zweiten Advent. Eine ziemliche Zumutung, finden Sie nicht? Gerade jetzt, wo wir in der Corona-Pandemie noch einmal richtig in der dicken Tinte gelandet sind und die Stimmung am Unternullpunkt ist. Irgendwie erinnert mich das an den sarkastischen Spruch: „Aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: ‚Lächele und sei froh, es könnte schlimmer kommen‘. Und ich lächelte und war froh. Und es kam schlimmer.“ Ein Déjà-vu. Was soll uns da so ein Bibelwort helfen?

Nun, es ist ein Satz von Jesus Christus, auf dessen Ankunft vor über 2000 Jahren wir uns in der Adventszeit vorbereiten. Der, auf den die schöne Lichter-, Keks- und Glühweinzeit zurückgeht, wirft uns diesen Satz zu. Als Power-Paket, in dem genau das ist, was in unserer Zeit so wertvoll ist und was wir alle brauchen. Das moderne Wort dafür ist: Resilienz. Packen wir diesen Power-Riegel aus.

Kopf hoch!

Das Erste: „Eure Erlösung naht.“ Das ist sicher. Jesus sagt nicht, wann. Aber sie naht, von Gott her kommt sie uns entgegen und ist schon auf dem Weg zu uns. Vielleicht noch nicht die große Erlösung aller, von der an einigen Stellen der Bibel die Rede ist. Aber auf jeden Fall die Erlösung, die uns hier und jetzt aus der Patsche hilft. Das ist ein Wort, das uns aufrichtet. Ein Zweites: Die Situation, die Jesus vorher beschreibt, ist geprägt von Chaos, Hoffnungslosigkeit und dem nahenden Ende. Sie ähnelt schon ziemlich dem Lebensgefühl, das viele Menschen in unserem Land gerade jetzt niederdrückt. Für diese Situation – nicht für Luxuszeiten – ist dieses Wort gesprochen. Wir dürfen zugreifen!

Jedoch – das Dritte – wohin müssen wir schauen? Das Entscheidende ist die Blickrichtung. Seht auf! Erhebt eure Häupter! Seht auf von euren Smartphones, Nachrichtenseiten und Experten-Podcasts. Erhebt eure Häupter, und wenn es nur für einen Moment ist, von eurer Arbeit, eurer Erschöpfung und vielleicht auch Verzweiflung. Die Erlösung, die unsere Seele braucht, finden wir nicht, wenn wir nach unten schauen, wohin sich der Blick des Betrübten wendet. Wir finden sie, wenn wir aufsehen zu Gott. Dabei lösen wir uns vom Sog des Negativen, fokussieren uns auf unseren Gott, von dem die Erlösung schon unterwegs ist. Im Aufsehen erlauben wir dem Strudel negativer Gedanken und Gefühle nicht länger, unsere Aufmerksamkeit zu okkupieren. Wir sehen empor, dorthin, wo Licht ist. Wir treten ein in den Raum der Gemeinschaft und der Verbundenheit mit Gott. Von ihm dürfen wir uns stärken, trösten, lieben lassen.

Stille hilft zu fokussieren

Dieses Aufsehen muss geübt werden. Man braucht Stille dafür, wenigstens einen Moment. Eine Kerze oder ein Kreuz, um sich darauf zu fokussieren. Alles, was Ihnen dazu dient, zum Beten zu kommen, ist hilfreich, wie zum Beispiel ein kleiner Gebetsvers wie der folgende, der einige Male wiederholt werden kann: „Gelobt seist du, der du kommst im Namen des Herrn, Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, denn durch dein Kreuz hast du die Welt erlöst.“ Die Übung des Aufsehens gibt uns in Zeiten wie diesen ein Stück innerer Freiheit und Würde zurück. Probieren Sie es aus!

Gerrit Hohage

Pfarrer der Evangelischen

Bonhoeffergemeinde

in Hemsbach