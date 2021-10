Die Deutschlehrerin mit türkischem Namen

60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen: Für Neslihan Küçük-Langer ist dieser Tag auch ein Anlass, sich intensiv mit ihrer Familiengeschichte auseinanderzusetzen. „Als Sie mich für ein Gespräch angefragt haben, habe ich erstmal meine Großeltern anrufen und fragen müssen: ,Wann seid ihr eigentlich nach Deutschland gekommen?’ und ,Wie war das damals?’“, sagt sie.

Neslihan Küçük-Langer selbst ist in Deutschland geboren. Sie hat die deutsche Sprache erst im Kindergarten gelernt, spricht sie aber fließend und völlig akzentfrei. Ja, wer ganz genau hinhört, der merkt hier und da sogar einen leichten schwäbischen Einschlag: Küçük-Langer stammt aus Ulm, hat in Weingarten am Bodensee studiert. Seit 2012 arbeitet die 35-Jährige in Mannheim an der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule, deren stellvertretende Direktorin sie ist. Dass sie Kinder auch im Fach Deutsch unterrichtet, mag manchen angesichts ihres Namen wohl auch im Jahr 2021 noch überraschen. Für Küçük-Langer selbst ist das aber eine vielleicht sogar logische gesellschaftliche Entwicklung. So wiederholt sie mehrfach zwei Botschaften. Eine: „Dass dieser Jahrestag thematisiert wird und wir darüber sprechen, zeigt, dass wir als Gesellschaft auf einem guten Weg sind, immer näher zusammenzukommen.“

Der Weg zur Annäherung ist lang. Das zeigen die Biographien von Eltern und Großeltern der Lehrerin. „Nette Menschen kamen in der Türkei in die Dörfer und haben nach jungen, gesunden, starken Männern gesucht, die nach Deutschland zum Arbeiten wollen“, gibt Küçük-Langer Erzählungen ihrer Großeltern wieder. 1965 kommt einer ihrer Großväter nach Deutschland. Zunächst allein. „Mein Opa kam zehn Jahre lang einmal im Sommer in die Türkei zu meiner Oma und hat seine Kinder immer nur dann gesehen.“ Erst zehn Jahre später, 1975, kommen auch die Eltern der Lehrerin „als Jugendliche“ nach Deutschland, wo ihr Vater bis heute als Taxifahrer arbeitet.

Während ihr Großvater über seine Arbeit Anschluss findet, sagt Küçük-Langer: „Bis heute sehe ich nicht, dass meine Eltern ein wirklicher Teil der Gesellschaft sind.“ Es habe ihnen nicht an Integrationswillen gefehlt. Im Gegenteil: „Meine Mama war sehr daran interessiert, an allen unseren schulischen Veranstaltungen teilzunehmen“, sagt Küçük-Langer. Ihre Schwester und sie versuchen, der Mutter die Sprache beizubringen, übersetzen in Gesprächen und auf Elternabenden. Auffangen können sie aber nicht alles. Das Alter und lange Zeit fehlende Integrationskurse tun ihr Übriges. Ihre Eltern sind „nicht unglücklich.“ Aber: „Es hat strukturell vieles nicht funktioniert.“

In Deutschland geboren. Zur Schule gegangen. Eine Familie gegründet. Aber auch immer wieder mit der türkischen Kultur ihrer Vorfahren konfrontiert. Was bedeutet in einem solchen Leben der Begriff „Heimat“? Nichts Geographisches. „Es ist für mich ein Gefühl.“ Menschliche Begegnungen wecken dieses genauso wie die schwäbische und türkische Sprache oder deutsches und türkisches Essen.

Und dann gibt es ja noch die zweite Botschaft. Die, die ihr „besonders wichtig“ ist: „Migrationshintergrund bedeutet nicht immer Bildungsferne.“ Natürlich dürfe man nicht verkennen, dass es „in vielen Fällen so ist“. Aber: „Eben nicht immer. Das müssen wir voneinander loslösen und dürfen es nicht immer miteinander gleichsetzen.“ Als Lehrerin weiß sie, wovon sie spricht.