Ob Wegweiser oder Stellplätze für Reisebusse – die touristische Infrastruktur in Mannheim soll bis zur Bundesgartenschau (Buga) 2023 verbessert werden. Das hat Karmen Strahonja, die Geschäftsführerin vom Stadtmarketing, angekündigt. „Da gibt es noch Nachholbedarf“, sagte sie. Zugleich appellierte sie an die Wirtschaft der Region, „sich stärker einzubringen, finanziell und inhaltlich“, um die Bundesgartenschau zum Erfolg zu machen.

„Die Bundesgartenschau als Tourismus-Magnet“ – zu diesem Thema sprach Strahonja bei einer Online-Veranstaltung der Reihe „Buga-Plattform“. Schließlich will Mannheim den Anteil der Besucher, die das sommerlange Fest zu einem längeren Aufenthalt in der Stadt nutzen, im Vergleich zu früheren Gartenschauen deutlich steigern. 170 000 der erwarteten über 2,1 Millionen Gäste sollen übernachten, hatte Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach vor Wochen vor Vertretern der Touristikbranche der Metropolregion als Ziel ausgegeben.

Workshops laufen an

Laut Schnellbach sollen die Hälfte der Gäste aus einem Radius kommen, der eine Anreisezeit von bis zu 40 Minuten erfordere. Der Rest werde sich, hofft er, aus weiter entfernten Gebieten nach Mannheim auf den Weg machen, sogar Frankreich oder die Niederlande hat er im Auge. Schließlich erwarte die Menschen hier neben einem Blütenmeer ein Experimentierfeld für nachhaltige Stadtentwicklung ebenso wie „ein halbes Jahr lang ein Kunst- und Kulturevent“, kulinarische Innovationen ebenso wie ein Bildungsangebot im Buga-Campus.

„Es wird den Besuchern nie langweilig sein“, versicherte Schnellbach. Mit dem Verkauf von Zwei-Tages-Tickets wolle man versuchen, dass die Besucher länger in Mannheim bleiben, Stadt und Region kennenlernen „und aus der Buga einen Kurzurlaub hier machen“, wünscht sich Schnellbach.

„Dazu sind aber Abendveranstaltungen wichtig – ich hoffe, dass da viel stattfindet“, erklärte Strahonja. Die Buga müsse Initialzündung sein, dass sich daran auch Kultureinrichtungen und Gastronomie in der Stadt selbst beteiligten. Das Stadtmarketing sei derzeit dabei, Workshops mit der Hotellerie, der Gastronomie, der Wirtschaft dem Einzelhandel und Kulturschaffenden vorzubereiten. Dazu werde man die Industrie- und Handelskammer ebenso wie die Region einladen. „Wir fordern alle auf: Nehmt die Buga thematisch auf!“, so Strahonja.

Chance für Hotels

Zugleich habe das Stadtmarketing begonnen, Bustouristik-Unternehmen, Reiseveranstalter und Anbieter von Flusskreuzfahrten anzusprechen, damit sie Mannheim 2023 in ihr Programm nehmen und die Stadt früh in den Katalogen auftaucht. „So ein Großevent wie eine Buga zieht immer Menschen an, das müssen wir nutzen, die Leute auch auf unsere Stadt aufmerksam zu machen“, meinte sie. Das könne auch „eine große Chance sein“, dass sich die Mannheimer Hotellerie schneller von den Corona-Schließungen erhole als anderswo.

Mut machende Zahlen dafür lieferte Sibylle Eßer, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft. Gartenschauen seien stets Touristenmagnet und spannendes Ausflugsziel. Der Sommer 2011 in Koblenz habe einen „enormen Schub für den Rhein- und Moseltourismus“ gebracht, und durch die Veranstaltung in Heilbronn 2019 seien die Besucher- und Übernachtungszahlen in der vorher nur auf das „Käthchen von Heilbronn“ reduzierten Stadt „geradezu explodiert“. 80 000 der 2,1 Millionen Gartenschau-Besucher hätten übernachtet. Wichtig sei nur, rechtzeitig die Werbung anzukurbeln und Kooperationspartner aus der Touristikbranche zu gewinnen, empfahl Eßer den Mannheimern.