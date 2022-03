Die Benz-Baracken sind eigentlich längst Geschichte: Die von der Stadt Mannheim errichtete Notwohnungs-Siedlung im Hinteren Riedweg in Waldhof-Ost wurde nämlich vor ziemlich genau 40 Jahren - am 30. März 1982 - vom Stadtplan gelöscht, die Baracken zuvor abgerissen. Erinnerungen an den sozialen Brennpunkt gibt es jedoch noch viele, weshalb das Marchivum die Siedlung genauer in den Blick

...