Die Autofahrer

Peter Steinbrecher (Bild) und seine Frau kommen gerade aus der Marktplatz-Tiefgarage. Es ist früher Mittwochnachmittag, sie wollen zum Arzt am Marktplatz. Die Aufregung um den Verkehrsversuch kann der 69-jährige Ludwigshafener nicht so richtig verstehen. Sicher, es gebe Straßen, durch die man nicht fahren könne, sagt er. Aber da, wo man fahren könne, da sei es kein Problem. „Man muss sich halt kundig machen, bevor man losfährt. Ich lese Zeitung, da war alles genau beschrieben.“ Er sei jedenfalls „ohne Stress“ in die Marktplatz-Tiefgarage gefahren. Serdar Yunus ist aus Stuttgart zum Einkaufen in den türkischen Geschäften nach Mannheim gekommen. Vom Verkehrsversuch hat er noch nichts gehört, aber das ist ihm auch egal. Er habe die Adresse der Marktplatz-Tiefgarage bei Google Maps eingegeben, die Navigation habe ihn über die Marktstraße ins Parkhaus gelotst. Gar nicht einverstanden mit dem Verkehrsversuch ist dagegen Aysun Karadeniz. Die 37-Jährige wohnt in der Neckarstadt-West. Auch sie muss an diesem Tag mit ihrem Sohn zum Arzt in der Nähe des Bauhauses in R 5, der Junge hat eine Fußverletzung. Das habe soweit gut geklappt, erzählt sie. Von dort hätten sie dann allerdings weiter Richtung Marktplatz fahren wollen, um etwas zu essen. „Ich bin bis zur Schranke in der Fressgasse gefahren und musste dann wieder raus auf den Ring.“ Von dort ging es dann in die Marktplatz-Tiefgarage. „Für die kleinen Flächen, die jetzt für Fußgänger frei gehalten werden, müssen die Autos so viele Umwege fahren“, findet Karadeniz. Dabei gebe es in der Innenstadt doch schon genügend Flächen für Fußgänger.

