Beim Gespräch auf der Fressgasse ist es angenehm ruhig. Passanten oder Fahrräder kommen hier vorbei – von Autos keine Spur. „Wir sind sehr positiv gestimmt über die Verkehrsberuhigung. Besonders für die Anwohner in der Marktstraße ist das eine große Erleichterung“, sagt Jutta Schroth. Die Vorsitzende des Bürgervereins Innenstadt West vertritt die Interessen der Quadratebewohner von A bis K. Wie die eines Anwohners, der das denkmalgeschützte Haus seines Urgroßvaters in der Marktstraße saniert hat – und es in der sechsten Generation bewohnt. Vor dem Versuch, so der Anwohner, habe es Kurzsprints von Posern, Autokorsos, Hupkonzerte und Dauerstau bis spät in die Nacht an der Kreuzung F1 und E2 gegeben. Fenster öffnen oder nachts trotz Schallschutzverglasung durchschlafen – schwierig. Heute fällt das Schlafen leicht, kann der Nachwuchs auf der Fressgasse spielen. „Die Wohnqualität hat sich seit der Beruhigung deutlich verbessert, der Verkehr ist zurückgegangen. Wir wollen, dass es so bleibt, sogar ausgebaut wird“, sagt Schroth. Sie kennt auch die Beschwerden der Anwohner in der Erbprinzenstraße, schlägt zwischen U1 und U2 ein Parkverbot vor. So wären zwei Abbiegespuren möglich. Und Anwohner Wolfgang Mitternacht fragt sich: Wie gehen andere Städte damit um? „Die slowenische Hauptstadt Ljubljana ist autofrei, da gibt es ein kostenloses Shuttle für Gehbehinderte. Ich fordere mehr Mut von der Stadt Mannheim statt Versuche.“ Verbesserungswürdig sei auch die Kontrolle beim Falschparken. Für Schroth ist die Aussage, der Einzelhandel leide nun, eine Hypothese. „Wir sind überzeugt: Die Interessen von Anwohnern und Besuchern sind nicht so verschieden – beide wollen Aufenthaltsqualität.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mobilität So wird die Verkehrsführung in der Mannheimer Innenstadt ab 25. August geändert Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mobilität Fressgasse in Mannheim: Schranke geht bis August wieder auf Mehr erfahren