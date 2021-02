Obwohl der überwiegende Teil der Geschäfte in der Innenstadt noch geschlossen ist und ein Termin für eine Eröffnung nicht in Sicht ist, treffen die Einzelhändler dafür bereits die Vorbereitungen. „Die Frühjahrsware ist in den Läden eingetroffen und dekoriert. Unsere Händler stehen bereit, die Kunden zu bedienen. Wir haben bewiesen, dass der Handel Hygiene kann. Dafür haben wir zum Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden wirksame Hygienekonzepte entwickelt“, erklärt Hendrik Hoffmann, Vizepräsident des Handelsverbands Nordbaden.

Dennoch sendet er eine klare Botschaft an die politischen Entscheidungsträger: „Wir verlangen jetzt eine Öffnung, die den Namen verdient hat.“ Wie dringend dieser Schritt wäre, verdeutlicht Handelsverbands-Geschäftsführer Swen Rubel: „57 Prozent aller Handelsbetriebe sehen ihren Betrieb in Gefahr, wenn nicht bald vernünftige Überbrückungshilfen kommen.“ Nach Angaben der IHK Rhein-Neckar sind bundesweit von den Überbrückungshilfen I und II erst insgesamt acht Prozent bewilligt. Und von den November- und Dezemberhilfen flossen von 30 Milliarden Euro erst 5,6 Milliarden.

Wann kehren die Kunden auf die Planken zurück? Das wüssten auch gern die Einzelhändler. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, trotzdem bereiten sich sie auf diesen Tag vor. © Christian Schall

„Wir haben glücklicherweise im Moment nicht viele Schließungen, also eine gute Voraussetzung, um wieder öffnen zu können“, erklärt Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft City. Doch die Anspannung sei riesengroß. „Wenn sich nicht bald etwas ändert, werden die Schließungen und Insolvenzen uns im Frühjahr und Sommer erreichen.“ Das habe mit den finanziellen Leistungen, aber auch mit der Perspektivlosigkeit zu tun. „Die Erwartung ist groß, dass möglichst schnell etwas passieren muss.“ Die Innenstadt-Betriebe seien auf die Eröffnung vorbereitet und hätten alle Maßnahmen schon getroffen. „Wir sind bereit“, kündigt Pauels an.

Es geht ums Überleben

Weitaus bedrohlicher ist die Situation im Gastgewerbe. „Es wird ein leises Sterben in der Gastronomie geben“, befürchtet Achim Ihrig, „viele Betriebe sind dann einfach weg.“ Der Vorsitzende des Vereins Hotels Mannheim2 und Geschäftsführer der Diringer & Scheidel-Tochter Ariva mit fünf Hotels in Mannheim spricht von „massiven Folgen“ des Lockdowns. „Die unverschuldeten Umsatzeinbrüche in der Hotelbranche sind nahezu nicht mehr verkraftbar.“ Zunächst müsse versucht werden, das kurzfristige Überleben der Hotelbetriebe zu gewährleisten.

Aus der in Aussicht gestellten Novemberhilfe werde „bestenfalls eine Frühjahrshilfe“, weil bei den Betrieben außer nicht nennenswerten Abschlagszahlungen nichts angekommen sei. Von den 20 Mitgliedsbetrieben von Hotels Mannheim2 hat nach Angaben Ihrigs eines, ein kleiner Familienbetrieb, die Coronahilfen bekommen. „Wir müssen schnellstmöglich unbürokratisch zu den Auszahlungen der Beträge kommen.“

Ansonsten seien die Eingriffe in die Mannheimer Hotellandschaft massiv. „Ich bin der Überzeugung, dass wir noch die eine oder andere Insolvenz sehen, und ich bin gespannt, wie die großen Ketten damit umgehen.“ Bei den privaten Hotels gehe es an die Substanz. Wenn die Immobilien in ihrem Besitz seien, entfielen zumindest die Mietzahlungen. „Die Politik muss eine Perspektive aufzeigen. Die kann aber nicht sein, wir machen einen Lockdown bis Dezember 2021, dann gibt es die Firmen nicht mehr.“