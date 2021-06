Unter dem Titel „Für ,Vaterland und Freiheit’: die Anfänge des Turnens in Mannheim“ findet ein Online-Vortrag von Lothar Wieser statt: Er ist abrufbar auf www.marchivum.de ab Mittwoch, 16. Juni. „Dieses Jahr kann der TSV Mannheim auf 175 Jahre seines Bestehens zurückblicken“, heißt es dazu vom Marchivum. Über Jahrzehnte hat der Mannheimer Turnverein, so sein Name bis 1945, das turnerische und sportliche Leben der Stadt geprägt. Die Gründung steht in Zusammenhang mit den freiheitlichen Bestrebungen der Jahre 1845 bis 1849. Der Vortrag fasst die Frühzeit des Turnens ins Auge. Von Interesse wird die Verbindung zur liberal-demokratischen Volksbewegung sein sowie deren Gegnerschaft zum absolutistischen Staat, aber auch die Praxis des Turnens jener Zeit, die sich stark vom heutigen Kunstturnen unterscheidet. Der Vortrag bleibt eine Woche lang online abrufbar. red/see

