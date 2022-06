Die Anfänge der Ahnengalerie

Bei der BASF fing alles an: Barbara Eckert-Stahl erzählte jetzt den Mitgliedern des Bloomaulordens, wie es kommt, dass sie jeden neuen Ordensträger zeichnet – und das schon seit Jahrzehnten. Die liebevoll-witzigen Karikaturen der Ordensträger hängen im Nebenzimmer der Gaststätte „Lohboden“ des TV Käfertal, wo sich die Bloomäuler treffen. Wegen der langen Corona-Pause hängten sie und Christian Ziegler, Vizekanzler des Bloomaulordens, nun gleich mehrere Bilder neuer Ordensträger auf. Da erzählte Eckert-Stahl, dass sie während ihrer Ausbildung als Grafik-Designerin an der Fachhochschule für Gestaltung bei einem BASF-Praktikum einen Arbeitskollegen zum Geburtstag und für das Neckarauer Pfarrfest den Pfarrer zeichnete, was jeweils sehr gut ankam. Als Diplomarbeit fertigte sie dann einen Kalender mit Karikaturen von Bloomäulern, dessen Bilder danach sogar als Kunstdruck-Mappe erschienen. Seither verewigt sie jeweils alle Ordensträger. pwr

