Betreuungsangebote seien entscheidend, damit Frauen Kind und Karriere vereinbaren können, sagt Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell. Im Juli soll sie Nachwuchs bekommen. Das wird sich auch auf ihr noch junges Amt auswirken. Im Interview erzählt sie von den Reaktionen ihrer Umwelt und davon, wie es im Rathaus weitergehen soll im Sommer.

Frau Pretzell, herzlichen Glückwunsch zum erwarteten Nachwuchs!

Diana Pretzell Diana Pretzell, Jahrgang 1971, aufgewachsen im Rheinland, trat diesen Januar in Mannheim das Amt der Umweltbürgermeisterin an. Sie ist zudem Direktorin beim Umweltverband WWF Deutschland in Berlin. Die promovierte Pretzell studierte Forstwissenschaften und Journalismus in Freiburg und Hohenheim. Vor ihrem jetzigen Amt leitete sie die Naturschutz-Abteilung des WWF. Mit ihrem Mann wohnt sie in Mannheim. Das Paar bekommt voraussichtlich im Juli sein erstes Kind.

Diana Pretzell: Danke! Mein Mann und ich freuen uns sehr, dass uns ein neues Leben begegnet und unsere Familie bereichern wird. Wie sagt man so schön? Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Jetzt hat es gleich eine ganze Stadt.

Wie geht es Ihnen aktuell in der Schwangerschaft?

Pretzell: Ganz gut. Ich arbeite nach wie vor meine zwölf bis manchmal vierzehn Stunden-Tage, das ist kein Problem. Ich bin zuversichtlich, dass das noch lange klappt. Natürlich müsste man reagieren, wenn das die Gesundheit nicht zulassen würde, aber im Momente sieht es gut aus

Wie hat Ihr Umfeld und das Rathaus auf die Nachricht reagiert?

Pretzell: Alle, ob in meinem privaten Umfeld oder im Rathaus, haben sich total gefreut. Einige meinten: „Da wird die Stadt sicher noch ein bisschen kinderfreundlicher.“ Das mache ich mir nun natürlich zur Aufgabe – in den Handlungsbereichen, auf die ich Einfluss nehmen kann, wie zum Beispiel Spielplätze oder Parks.

Wie soll es mit Ihrem Amt weitergehen, wenn das Kind da ist?

Pretzell: Das Kind soll Ende Juli zur Welt kommen. Ich will zwei Monate Elternzeit nehmen. Die fällt weitestgehend auf die Sommermonate, was organisatorische Vorteile bietet, etwa weniger Sitzungen. Ich möchte aber für Wichtiges erreichbar bleiben. Bildungsbürgermeister Dirk Grunert soll die Vertretung übernehmen. Daneben wollen wir den „Jour fixe“ mit Kollegen im Führungskreis fortführen.

Wie planen Sie die Zeit danach?

Pretzell: Es geht darum, beide Rollen – als Mutter wie als Bürgermeisterin – gut auszufüllen. Das traue ich mir zu. Manches wird sich über Homeoffice regeln lassen, was mir mehr Flexibilität gibt. Ich habe zudem ein gutes Team hinter mir. Die einzige Hürde, die ich im Moment sehe, ist meine eher schlechte Internetverbindung zuhause (lacht). Mein Mann wird sich zeitlich deutlich mehr um das Kind kümmern als ich mich und dafür weniger oder zunächst gar nicht arbeiten. Das hängt vor allem davon ab, wie schnell wir eine Kinderbetreuung finden.

Kinder und Karriere: Wie gut lässt sich das im Rathaus und anderswo mittlerweile vereinbaren?

Pretzell: Ich erlebe hier Sitzungen, bei denen stillende Mütter oder kleine Kinder dabei sind. Genau diese Normalität braucht es. Ich denke, dass an dieser Front schon viel passiert ist, auch bei der Stadt Mannheim. Es gibt aber sicher Frauen im Berufsleben, die Hürden erleben. Die Vereinbarkeit entscheidet sich am Selbstverständnis der Eltern, der Unterstützung des Arbeitgebers und auch der Betreuungssituation. Wenn Unternehmen Kinderbetreuung mit anbieten, wie die Stadt Mannheim, ist das grandios. Jede Betreuung am Arbeitsplatz ist eine große Hilfe. Es braucht zudem in Unternehmen ein entsprechendes Selbstverständnis: Frauen sind ohne jede Frage genauso gute Chefs. Gemischte Teams, auch auf Führungsebene, sind eine Bereicherung. Ich kann das nur aus meiner eigenen Führungserfahrung widerspiegeln. Deshalb muss man Frauen Steine aus dem Weg räumen – durch flexible Arbeitszeiten und Homeoffice und gute Betreuungsangebote.

Was möchten Sie Ihrem Kind mit auf den Weg geben?

Pretzell: Wir sind erstmal froh, wenn das Kind gesund auf der Welt landet. Ein Kind aufzuziehen heißt für mich, einen Menschen zu begleiten und ihm das bestmögliche mitzugeben, vor allem das nötige Selbstbewusstsein, um den Weg zu gehen, der gut für ihn oder sie ist. Es braucht dazu bestmöglich eine Gesellschaft, die Vielfalt schätzt, Freiheit bietet, aber auch eine gesunde Umwelt.

Wie möchten Sie die Umwelt in Ihrem Amt prägen – für Ihr Kind und kommende Generationen?

Pretzell: Ich möchte die Klimaneutralität voranbringen, die Stadt auf die weitere Erwärmung bestmöglich vorbereiten, zudem ambitionierten technischen Umweltschutz umsetzen, vor allem mit den Eigenbetrieben hier. Ich will die Stadt grüner machen, ein bisschen sauberer und Platz schaffen für die Vielfalt, auch von Tieren und Pflanzen.