Dialog über Gerechtigkeit

Im Rahmen der 10. Kurpfälzer Sozialtage kommt die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, nach Mannheim. Am Donnerstag, 17. November, 19 Uhr, diskutiert sie in der CityKirche Konkordien mit der ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp über Verteilungsgerechtigkeit, prekäre Arbeit und Perspektiven.

Wie positionieren sich die Kirchen in der sozial-ökologischen Transformation? Wie kann eine lebenswerte Zukunft für alle gestaltet werden? Auch diese Fragen stehen im Zentrum des Dialogs. Mit dem Titel „Christliches Handeln in Wirtschaft und Arbeitswelt“ sind die Fachfrauen auf Einladung der Veranstalter der Kurpfälzischen Sozialtage in Mannheim. Die Veranstaltung ist auf dem Youtube-Kanal Sozialtage erreichbar unter https://bit.ly/3awh8fb. red