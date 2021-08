Dialog mit der Redaktion

„MM“-Reporter Steffen Mack (Bild oben) und Florian Karlein, stellvertretender Lokalchef sowie Blattmacher für die Mannheim-Seiten (Bild unten), stehen am Mittwoch auf dem Franklin-Wochenmarkt am Boulderhaus Rede und Antwort. Von 11 bis 13 Uhr freuen sich beide anlässlich des Formats „MM im Dialog“ auf rege Diskussionen mit Ihnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© Rinderspacher

In diesem Sommer haben Sie dann noch zweimal Gelegenheit, mit Redakteurinnen und Redakteuren des „Mannheimer Morgen“ zu diskutieren: am Samstag, 28. August, auf dem Markt auf dem Lindenhof und zum Abschluss auf dem Markt in Gartenstadt (Freitag, 10. September). stp