Diagnose-Stützpunkt am Universitätsklinikum ändert Öffnungszeiten

Mannheim. Der Coronavirus-Diagnose-Stützpunkt am Universitätsklinikum ändert seine Öffnungszeiten. Ab Sonntag, 1. Mai, wird dort von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr getestet, teilt die Stadtverwaltung mit – an Feiertagen ist der Stützpunkt dann geschlossen. Wer einen positiven Schnelltest oder Selbsttest vorlegt, kann an Wochenenden und Feiertagen eine andere vom Mannheimer Gesundheitsamt beauftragte PCR-Teststelle aufsuchen. Die Adressen und Öffnungszeiten stehen online unter: https://bit.ly/3KuyQLL. Bei der Terminvereinbarung im Netz sollten Betroffene „PCR-Tests mit ÖGD-Schein“ auswählen, so die Verwaltung.

Auch Hotline nur unter der Woche

Auch die Corona-Informationshotline ist ab 1. Mai montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Nummer 0621 /293 22 53 erreichbar. Samstags, sonntags und feiertags wird ihr Betrieb eingestellt. Darüber hinaus sind der Corona-Helpdesk des Gesundheitsamts unter bit.ly/3F01i7s und ein Chatbot als virtueller Ansprechpartner jederzeit online erreichbar.

Chatbot: corey.virtuelles- rathaus.de/ci/mannheim

