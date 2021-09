Diätetik für die Seele

Der aus Heidelberg stammende Arzt Franz Anton Mai, der in der Ära von Kurfürst Carl Theodor am Mannheimer Hof wirkte, war Mediziner, Sozialreformer, Aufklärer und Moralist. Er liebte große Auftritte und drastische Worte. Seine Plädoyers für mehr Körper- und Seelen-Diätetik gingen mit „bleichsüchtigen Jungfrauen“, die ihren Leib erschlaffen lassen, genauso ins Gericht wie mit dem „traurigen Abriss jener Jünglinge, die durch heimliche Sünden sich entkräften“. In einer Zeit, da üppige Mahlzeiten als selbstverständliches Privileg der Adligen wie Reichen galten, muten seine Fasten-Botschaften rigide an: „Man entziehe einer zur Raserei geneigten Nation die vielen Fleischgerichte, das Gewürz, den Wein und sonstige Liqueurs.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Legendär sind seine Vorschläge für Mimen: Weil sie leicht zum „Schlachtopfer ihrer Kunst“ würden, riet Franz Anton Mai zur Vermeidung „jeglicher Schwelgerei“ und empfahl neben Brunnenwasser höchstens etwas Rotwein. Berühmtheit erlangten obendrein seine Baderegeln: Mai hatte bei in fließendes Wasser steigenden „Frauenzimmern“ Schwindel wie Engbrüstigkeit, bei Jünglingen beschwerliches Atemholen beobachtet. In der Badeanstalt welchen Flusses recherchierte der Hofmedicus höchstselbst?