  Deutschlandweit erster Lehrstuhl für Transportrecht in Mannheim eingerichtet

Nach mehr als 20-jähriger Vorarbeit ist es der Universität Mannheim gelungen, den einzigen Lehrstuhl für Transportrecht an einer deutschen Universität einzurichten und mit dem Juristen Andreas Maurer (Bild), einen ausgewiesenen Experten für diese Spezialmaterie zu berufen.

Wie die Uni Mannheim in einer Pressemitteilung erklärt, stärkt der neue Lehrstuhl nicht nur das Profil der Abteilung Rechtswissenschaft der Uni, sondern auch die Standorte Mannheim und Baden-Württemberg, für die das Transportwesen ein wesentlicher Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg ist: Der Hafen Mannheim ist einer der wichtigsten Binnenhäfen Europas. Zudem liegt das Land Baden-Württemberg im Zentrum des Rhein-Alpen-Korridors, der in transnationaler Zusammenarbeit einen europäischen Verkehrsweg von Genua bis Rotterdam bildet und so die wirtschaftsstärksten Regionen Europas verbindet.

Vor diesem Hintergrund sei es laut Uni nur folgerichtig, auch dem Recht des nationalen und internationalen Güter- und Personentransports eine prominente Stellung an einer Universität einzuräumen. Das komplexe Recht der Transportwirtschaft ist bislang nur in sehr geringem Maße in Forschung und Lehre vertreten – obwohl die Transportbranche nach Automobilwirtschaft und Handel der drittgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland ist. „Ich freue mich darauf, die Forschung rund um das Transportrecht weiter voranzutreiben und danke allen beteiligten Förderern und auch der Stadt Mannheim, die den Prozess von Anfang an unterstützt und mitbegleitet hat“, kommentiert der neuberufene Lehrstuhlinhaber.

Die Einrichtung des Lehrstuhls erfolgte in enger Kooperation der Uni Mannheim und der Abteilung Rechtswissenschaft mit dem Land Baden-Württemberg, der Wilhelm Müller-Stiftung sowie der Gesellschaft zur Förderung des Binnenschifffahrtsrechts an der Universität Mannheim.

Andreas Maurer hat in Frankfurt Rechtswissenschaften studiert und anschließend sein Rechtsreferendariat am Oberlandesgericht Frankfurt absolviert. Bei Gralf-Peter Calliess an der Universität Bremen wurde er mit seiner Dissertation zum Thema „Lex Maritima – Grundzüge eines transnationalen Seehandelsrechts“ promoviert. Seit 2014 war Andreas Maurer Juniorprofessor für Bürgerliches Recht mit Schwerpunkt Transportrecht an der Universität Mannheim und hat diesen Schwerpunkt erfolgreich ausgebaut. Universität und Fakultät gratulieren Professor Maurer herzlich zur Ernennung und freuen sich über diese profunde Verstärkung. lia