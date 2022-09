Deutscher Radiopreis für bigFM-Moderator Fabian Kapfer

Hamburg/Mannheim. bigFM-Radiomoderator Fabian „Fabi“ Kapfer ist für „What The Fabi“ mit dem Deutschen Radiopreis im Bereich „Beste Comedy“ in Hamburg ausgezeichnet worden. Der Radio-Comedian nahm die Auszeichnung von Sängerin und Moderatorin Victoria Swarovski entgegen, heißt es in einer Pressemeldung von Audiotainment Südwest, zu dem bigFM gehört. Im Bereich „Beste Comedy“ werden Formate mit Witz ausgezeichnet, die alles bieten, was Spaß macht. „What The Fabi“ überzeugte die Radiopreis-Jury mit Comedy Roast, der mutig und provokant daher kommt. Ohne Angst vor einem Shitstorm erfrischt „What The Fabi“ mit Wortwitz und Haltung.

„Es ist der absolute Wahnsinn, dass ich tatsächlich den Deutschen Radiopreis gewonnen habe. Als ich vor knapp zehn Jahren mit einem Praktikum bei bigFM angefangen habe, hätte ich es nie für möglich gehalten, dass es mal so weit kommt. Deshalb danke ich allen Hörern und dem gesamten bigFM Team für den unfassbaren Support der letzten Jahre. Junge Radiocomedy ist damit wieder auf der Karte. Jetzt werden meine Morningshow Kollegen Rolf und Kristina mit mir aber erstmal alle Hamburger Bars und Kneipen abreißen.“

