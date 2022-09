Mannheim. Die Deutsche Radio Philharmonie hat ihr Konzert am heutigen Abend im Mannheimer Rosengarten abgesagt. Wie der SWR Classic Service mitteilt, ist der Dirigent Pietari Inkinen an Corona erkrankt und es hat sich kein entsprechender Ersatz gefunden. Der SWR Classic Service kündigt weiter an, sich in der kommenden Woche bezüglich der Rückerstattungen der Tickets bei den Besuchern zu melden.

