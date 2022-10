Deutsche Bahn beantwortet Fragen zum Streckenausbau zwischen Mannheim und Karlsruhe

Die Deutsche Bahn (DB) will mit einem Ausbau der Infrastruktur zwischen Mannheim und Karlsruhe mehr Kapazitäten schaffen. Bürgerinnen und Bürger können sich nun in einem neuen Info-Container vor dem Mannheimer Hauptbahnhof über das Projekt informieren: Außen bietet er Informationen rund um das Vorhaben der Bahn, innen gibt es Platz für persönliche Gespräche. Ein weiterer Info-Container steht am Karlsruher Hauptbahnhof.

Wie die DB mitteilt, soll der Info-Container bis Mitte November am Mannheimer Hauptbahnhof stehen. Besucherinnen und Besucher können online – unter www.mannheim-karlsruhe.de/buergerdialog – einen Termin für ein Gespräch vereinbaren oder spontan vorbeischauen. In den nächsten Wochen sind die Projektverantwortlichen zu folgenden Zeiten vor Ort: Donnerstag, 20. Oktober, 14 bis 18 Uhr; Mittwoch, 26. Oktober, 14 bis 17 Uhr; Donnerstag, 27. Oktober, 15 bis 18 Uhr. Weitere Termine werden auf der Website angekündigt.

Das Bahnprojekt Mannheim–Karlsruhe soll laut Mitteilung eine wichtige Verkehrsachse in Europa stärken: den Korridor Rhine-Alpine zwischen Rotterdam und Genua. Das Projekt bildet demnach den Schulterschluss zwischen den Projekten im nördlichen und südlichen Zulauf: Frankfurt–Mannheim und Karlsruhe–Basel. Damit will die DB notwendige Kapazitäten für eine nachhaltige Mobilität der Zukunft schaffen. Nach aktuellem Planungsstand sollen bis Ende 2023 die Unterlagen zum Raumordnungsverfahren eingereicht werden.

Viele Beteiligte an Bord

Ein Dialogforum begleitet seit Anfang 2021 die Planung. Teilnehmende sind neben der Deutschen Bahn zahlreiche am Projekt beteiligte Organisationen und Institutionen wie etwa die Verkehrsministerien von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, Landkreise, Städte, Kommunen, Behörden, Abgeordnete, Regionalverbände, Kammern, Fahrgastverbände, Verkehrsverbände, Wirtschaftsverbände, Umwelt- und Naturschutzverbände, Vereine und Bürgerinitiativen. „Viele Bürgerinnen und Bürger haben bereits unsere digitalen Angebote genutzt, um sich über unser Projekt zu informieren“, sagt Stefan Geweke, Projektleiter für das Bahnprojekt Mannheim–Karlsruhe bei der DB Netz AG laut Mitteilung. Man freue sich über die Möglichkeit, sich am Info-Container nun auch persönlich auszutauschen. Und auch Christian Specht, Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim, begrüßte, „dass die Diskussion um den Ausbau der Schieneninfrastruktur in Mannheim und der Metropolregion jetzt in eine entscheidende Phase tritt“.