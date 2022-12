Deutsch-Ukrainische Gesellschaft sammelt in Mannheim Spenden für die Ukraine

Mannheim. Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft (DUG) und die Caritas sammeln an diesem Sonntag, 18. Dezember, Spenden für Menschen in der Ukraine. Von 11 bis 16 Uhr können auf dem Parkplatz neben dem Maria Frieden Pflegezentrum in der Max-Josef-Straße 46-48 in der Neckarstadt Sachspenden abgegeben werden, teilt die DUG-Vorsitzende Maria Melnik mit. „Durch die schonungslosen russischen Raketenangriffe und Zerstörungen wird der Winter für viele lebensbedrohend werden“, fürchtet sie. „Wir wollen den Menschen helfen, diesen Winter zu überstehen.“

Um zu helfen, werden unter anderem folgende Dinge „dringend“ benötigt: Medikamente, Verbandsmaterial, Hygieneartikel, Konserven, Windeln, Decken, warme Kleidung, Isomatten, Heizgeräte sowie Campingkocher, Schlafsäcke, Tierfutter, Batterien und Thermosflaschen. Auch Geldspenden seien willkommen, um etwa Transporte und Benzin zu bezahlen. Nachdem die DUG ihr Lager in Rheinau-Süd aufgeben musste, sei sie noch auf der Suche nach einer Alternative. Ab 8. Januar können Spenden sonntags auch an der Sammelstelle in der Reichenbergerstraße 2 in Hemsbach abgegeben werden, heißt es.

Das Spendenkonto:

DUG-Rhein-Neckar e.V.

Volksbank Kurpfalz

IBAN: DE81 6709 2300 0033 1706 10

Stichwort: Winterhilfe Ukraine