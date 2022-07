Deutsch-türkische Lesestunde in Mannheimer Dalbergsaal

Mannheim. In der Reihe „Colibri – interkulturelle Angebote“ findet eine bilinguale Vorlesestunde für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren und ihre Eltern in den Sprachen Deutsch und Türkisch mit Gonca Faki und Burcu Kirkic am Donnerstag, 14. Juli, 15 Uhr, Dalbergsaal, N 3, 4, statt. Gemeinsam wird aus dem Buch „Wem gehört der Schuh?“/„Bu kimin ayakkabisi?“ von Katharina E. Volk und Gloria Jasionowski gelesen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung an stadtbibliothek.kinderbibliothek @mannheim.de oder unter 0621/293 89 16 wird gebeten.

