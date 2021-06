Deutsch-albanische Vorlesestunde

Mannheim. Zu einer zweisprachigen Online- Vorlesestunde lädt die Stadtbibliothek am Samstag, 3. Juli, um 11 Uhr. Dabei liest Gledis Londo aus dem Kinderbuch „Wer hat mein Eis gegessen?“ von Rania Zaghir und Racelle Ishak abwechselnd in deutscher und albanischer Sprache. Nach der Vorlesestunde sollen gemeinsam Monster gemalt werden. Die Vorlesestunde aus der Reihe „Colibri – interkulturelle Angebote der Stadtbibliothek Mannheim“ findet in Kooperation mit dem Migrationsbeirat der Stadt statt. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung unter der Mail-Adresse stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de ist erforderlich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nach der Anmeldung die Zugangsdaten.

