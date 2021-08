Deutlich zu nasser Juli in Mannheim

Mit einer Mitteltemperatur von 19,7 Grad war der Juli in Mannheim um 0,2 Grad zu warm. Das teilte Andreas Pfaffenzeller vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit, der die Zahlen für die Quadratestadt auswertet. Der wärmste Tag war der 18. Juli mit einem Höchstwert von 29,4 Grad.

Infos und Historie Kurze Informationen zum Luftdruck in der Quadratestadt und in der Region sowie zu historischen Daten geben die Expertinnen und Experten von der inzwischen für Mannheim zuständigen Regionalzentrale des Deutschen Wetterdienstes unter der Telefonnummer 069/80 62 95 23. Die Mannheimer Wetterwarte zog im Jahre 1975 von der Gartenstadt an den Rand des Ortsteils Vogel-stang am Köthener Weg. Damals wurde auch das Aufgabengebiet erweitert. Sie war noch bis vor einigen Jahren rund um die Uhr besetzt. 1996 wurde die Wetterwarte in eine Wetterstation umgewandelt. Die persönliche Beratung ging inzwischen an die Regionalzentrale in Stuttgart über. mai

Es gab 17 Sommertage (an diesen liegt die Temperatur über 25 Grad), jedoch keinen heißen Tag (an einem solchen liegt sie über 30 Grad). Die Mittelwerte der Messreihe 1961 bis 1990 liegen bei 15 Sommertagen und daraus fünf heißen Tagen, erklärt Pfaffenzeller. „Die tiefste Temperatur betrug in den Frühstunden des 21. Juli 10,4 Grad.“

Mit 234,3 Sonnenstunden war der Juli indes durchschnittlich sonnig. Am 18. Juli wurde mit 14,7 Stunden die größte Tagessumme ermittelt. Die Monatssumme des Niederschlages war mit 112,8 Millimeter (Liter pro Quadratmeter) „deutlich zu nass“. So belegt der Monat mit dem Juli 1950 Platz zehn, so der Meteorologe. Die höchste Tagessumme fiel mit 26,8 Millimeter am 13. Juli.

Das Wetter gestaltete sich im Monatsverlauf wie folgt: Tief Xero über Polen führte anfangs kühle Luftmassen aus Nordwesten, die Tiefdruckgebiete Yap und Zyprian wieder wärmere und feuchte Luftmassen von Südwesten nach Baden-Württemberg. „Sonnige Tage und Tage mit starker Bewölkung und gewittrigen Schauern wechselten sich ab“, beschreibt Pfaffenzeller. Die Höchstwerte erreichten 18 bis 27 Grad.

Zur Monatsmitte hin war es weiterhin leicht unbeständig, aber es gab auch längere freundliche Phasen mit sommerlichem Charakter. „Kleine Gewittertiefs und schwache Zwischenhochs wechselten sich ab, so dass sich oft eine ziemlich freundliche Mischung aus sonnigen Phasen und dichteren Wolken mit lokalen Schauern und Gewittern ergab“, so der DWD-Experte. Die Tagestemperaturen erreichten dabei angenehme sommerliche Werte zwischen 24 und 27 Grad.

Dann kam gewittriges und schließlich feuchtkühles Wetter: Denn Tief Bernd machte nachhaltig Schluss mit dem kurzen sommerlich geprägten Zwischenspiel. In der Nacht zum 13. Juli zog kräftiger gewittriger Regen auf. „In der Folge dominierten dichte Wolken, die Sonne kam kaum zum Zug und immer wieder gab es Regen“, beschreibt Pfaffenzeller. Dabei erreichten die Temperaturen auch tagsüber 18 bis 24 Grad.

Allmählich schwächte sich dann aber Tief Bernd ab und Hoch Dana übernahm mehr und mehr die Regie, so dass der Regen nachließ und ab und zu die Sonne durchkam. Ab dem 18. Juli gab es dann aber sonniges Sommerwetter. Dabei erreichten die Temperaturen nachmittags 25 bis 29 Grad.

Zum Monatsende steuerten schließlich die Tiefs Dirk und Ferdinand in einer westlichen Strömung mäßig warme Atlantikluft nach Süddeutschland. Bei anfangs einzelnen Schauern und Gewittern wurde es zum Monatsende bei längerem Sonnenschein zunehmend freundlicher. „Die Höchstwerte erreichten 25 bis 28 Grad“, sagt der Wetterexperte.

Allgemein hat es in ganz Baden-Württemberg im Juli deutlich mehr geregnet als üblich. In diesem Monat fielen im Mittel rund 135 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, heißt es vom DWD. Das waren rund 48 Prozent mehr als im Schnitt der Referenzperiode 1961 bis 1990. In ganz Deutschland lag die Zunahme bei knapp 40 Prozent.

Mehrfach kam es im Juli auch in Baden-Württemberg zu Unwettern mit katastrophalen Folgen – der DWD sprach von einem „Jahrhundertregen“. Am 26. Juli brachte eine Superzelle in Weipertshofen im Landkreis Schwäbisch Hall mit einer Geschwindigkeit von 117 Stundenkilometern orkanartige Böen. Dennoch: Neben all den Regen- und Gewittergüssen zeigte sich die Sonne im gesamten Südwesten immerhin 205 Stunden. (mit dpa)