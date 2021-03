Mannheim. Die Stadt Mannheim wird coronabedingt alle Kindertagesstätten ab kommenden Mittwoch, 17. März, vorerst bis Donnerstag, 1. April, schließen. Das teilte das Rathaus mit. Demnach sind in der Quadratestadt in den vergangenen Wochen verstärkt Anhäufungen von Corona-Fällen in Kitas festgestellt worden. Die Maßnahme soll das Infektionsgeschehen nun bremsen. „Die Dynamik des Infektionsgeschehens muss nun dringend verlangsamt werden. Da wir eine Häufung von Infektionen in Kitas beobachten können, müssen wir hierauf reagieren und die Infektionsketten unterbrechen", äußerte sich Familienbürgermeister Dirk Grunert zu den weiteren Einschränkungen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung soll am Dienstag erlassen werden.

Eine Notbetreuung wird weiterhin angeboten werden, allerdings appelliert die Stadt, diese nur bei zwingender Notwendigkeit zu nutzen. Hierbei gelten zunächst die vor dem 22. Februar bekannten und gültigen Vorgaben. Bei starker Nutzung behalte sich die Stadt Einschränkungen der Regelungen vor.

Auch gilt in Mannheim künftig eine Maskenpflicht für Grundschülerinnen und Grundschülern. Diese wird am Dienstag eingeführt. Bereits in der vergangenen Woche war das Tragen einer Maske bei Grundschülerinnen und Grundschülern empfohlen und zugleich in der Allgemeinverfügung zu einer Maskenpflicht erweitert worden. Bei Kindertagesstätten wird die Maskenpflicht auf alle Personen außer den betreuten Kindern erweitert. Auch im Umfeld der Kindertagesstätten wird eine Maskenpflicht eingeführt.

Aktuell seien in Mannheim bereits sechs Einrichtungen geschlossen. Dort waren Infektionen mit Virusmutanten aufgetreten. Aus den sechs betroffenen Einrichtungen befinden sich derzeit rund 330 Kinder in Quarantäne. Das Gesundheitsamt der Stadt habe beobachtet, dass das Alter der Infizierten sinke und das Ausbruchsgeschehen in Kindertagesstätten und Schulen sich erhöhe, teilte die Verwaltung weiter mit.

Ferner hat das Land Baden-Württemberg eine seit Montag gültige Corona-Verordnung für die Kinder- und Jugendarbeit sowie für die Jugendsozialarbeit erlassen. Dort heißt es, dass bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 Angebote der Kinder- und Jugendarbeit nur in präsenzloser Form gestattet seien. Bei der Jugendsozialarbeit gibt es nun eine Begrenzung der Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl.

35 weitere Corona-Fälle - Inzidenz steigt deutlich

35 weitere Personen haben sich in Mannheim bis zum Montagnachmittag (Stand 16 Uhr) nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 11.389 bestätigte Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 114,6. Am Sonntag lag die Inzidenz bei 107,5. Auch im Wochenvergleich hat sich der Wert erhöht: Am Montag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz noch auf 91,1.

Die Zahl der Todesfälle in Mannheim blieb am Montag unverändert. Insgesamt sind in der Stadt seit Beginn der Pandemie 255 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 10.321 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in Mannheim aktuell bekannten aktiven Fälle auf 813.

Alle Impftermine am Dienstag finden statt

Für Bürgerinnen und Bürger aus Mannheim finden alle am Dienstag, 16. März, vereinbarten Termine zur Impfung gegen das Coronavirus statt. Nach Angaben der Stadt vom Montagabend erhalten Personen, die den AstraZeneca-Impfstoff erhalten sollten, nun ein Vakzin der Hersteller Biontech/Pfizer oder Moderna. Damit reagiert das Mannheimer Impfzentrum auf die vorsorgliche Aussetzung der Impfungen mit AstraZeneca in Deutschland, die die Bundesregierung nach einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts beschlossen hatte, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus weiter.

