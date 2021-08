Details zum CSD-Ablauf

Der Christopher Street Day steht 2021 in Mannheim unter dem Motto „Na K.L.A.R.“. KLAR steht für die Themen Kultur, Lebenslust, Akzeptanz und Respekt, „die nach dem oft existenzgefährdenden Jahresverlauf durch Corona wieder verstärkt in den Fokus gestellt werden müssen“, heißt es. Samstag, 14. August, 14 Uhr geht es ab Start- und Endpunkt Ehrenhof als Fahrraddemo los. Teilnehmende können sich ab 12.30 Uhr „zum Fahrradschmücken auf dem Ehrenhof treffen“. Die Abschlusskundgebung folgt um 16 Uhr. Es gibt Musik-, Kultur- und Redebeiträge. Es gelten Maskenpflicht, die Abstandsregelung sowie ein Alkoholverbot. Der Christopher Street Day erinnert an den 28. Juni 1969, als Polizisten die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street stürmten und so Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auslösten. see

