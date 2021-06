Details am Wochenende

Mit dem Ende der Pfingstferien stehen die Mannheimer Schulen in den Startlöchern für weitere Öffnungsschritte: „Es ist aufgrund der aktuellen Inzidenzzahl und der vorausgegangenen Entwicklung davon auszugehen, dass ab Montag Regelunterricht unter Pandemiebedingungen für alle öffentlichen Schularten in Mannheim möglich ist“, teilt die Stadt Mannheim auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Zwar lasse sich aktuell noch keine konkrete Aussage dazu treffen, was sich ab kommendem Montag, 7. Juni, aufgrund der sinkendem Inzidenzzahl in den Schulen ändern werde. Doch wenn der aktuelle Trend bleibe, stehe der Öffnung für Präsenzunterricht nichts mehr im Wege, so die Stadt. Völlige Klarheit schaffe allerdings erst die neue Corona-Verordnung Schule durch das Kultusministerium des Landes Baden-Württemberg. Diese soll im Laufe des Wochenendes notverkündet werden. „Darauf warten wir noch, aber die Notverkündung ist fest vorgesehen“, teilt die Stadt mit.

Test maximal 60 Stunden gültig

Die neue allgemeine Corona-Verordnung, die am 7. Juni in Kraft tritt, sieht lediglich vor, dass für Schüler die Vorlage eines von der Schule bescheinigten negativen Tests, der maximal 60 Stunden zurückliegt, künftig für den Zutritt zu allen zulässigen Angeboten ausreichend ist.

Der weitere und detaillierte Betrieb der Schulen werde allerdings künftig in einer eigenen Ressort-Verordnung Schule geregelt; daher werde die bisherige Schulregelung der Corona-Verordnung weitgehend aufgehoben, heißt es vom Kulturministerium Baden-Württemberg.

