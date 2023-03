Der Zugriff zum Archiv Erde

Sie ist wohl eines der größten, ungewöhnlichsten Ausstellungsstücke auf der Bundesgartenschau: Eine riesige Baggerschaufel von einem Schwimmbagger, 11,5 Tonnen schwer, ist per Kranwagen auf einem Kiessockel vor der U-Halle platziert worden. Sie wirbt dort, weithin sichtbar, für die Ausstellung „ Mannheim – Eiszeit, Klima, Wandel“ der Reiss-Engelhorn-Museen.

„Das wird sicher ein beliebtes Fotomotiv für Selfies“, ist Wilfried Rosendahl überzeugt, der Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen. Die riesige stählerne Schaufel, die zuletzt an einem Baggersee bei Iffezheim im Einsatz war und per Tieflader nach Mannheim kam, nennt er „Schäufelchen“ oder „unseren Schlüssel zum Archiv Erde“. „Damit wird Kies und Sand aus dem Boden geholt – und in seiner Schaufel hat er dann zugleich die Knochen, die uns für unsere Forschung ganz wertvolle Hinweise geben“, erläutert er. Ohne das Ausbaggern zur Gewinnung von Sand und Kies gäbe es viele Funde und damit auch viele Kenntnisse über das Leben in der Eiszeit nicht, so Rosendahl.

Er ist daher froh, den Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg sowie die Initiative „KIWI – Kieswirtschaft im Dialog am Oberrhein“ als Partner für die Ausstellung auf der Bundesgartenschau gewonnen zu haben. „Ohne deren Hilfe ginge das nicht“, betont der Generaldirektor. Nicht nur die ausrangierte Baggerschaufel, die immerhin acht Kubikmeter Material fasst, sondern auch über 80 Tonnen Kies und zwei aus dem Untergrund geholte Baumstämme hat der Industrieverband zur Verfügung gestellt. Rosendahl schätzt ihr Alter auf etwa 400 000 Jahre. „Da kann man das Auf und Ab der Warm- und Kaltzeiten gut nachvollziehen“, sagt er.

Und genau das ist sein Ziel bei der Bundesgartenschau: Rosendahl will in der U-Halle zeigen, dass es sich gerade in Mannheim anbietet, sich mit Themen wie Eiszeit und Klimawandel zu beschäftigen. Schließlich gilt der „Mannheim-Formation“ genannte geologische Untergrund des nördlichen Oberrheingrabens als eines der wichtigsten kontinentalen Klimaarchive Europas, weil sich hier Zeugnisse aller Erdzeitalter finden.

Dazu sollen in der U-Halle Funde sowie lebensechte Rekonstruktionen und Skelette von Tieren, die während der Eiszeit hier heimisch waren, gezeigt werden – aber auch ein Modell eines ganzen Schwimmbaggers. Gerade ist Philipp Gros, der Wissenschaftliche Projektkoordinator, dabei, das alles aufzubauen. Für Kinder wird es sogar ein kleines Mammut geben, auf das sie sich setzen dürfen, und einen Sandkasten, um Archäologe zu spielen.