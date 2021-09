Der Vorbote einer nie gebauten U-Bahn

Spötter nennen sie die kürzeste U-Bahn der Welt – auch wenn sie es nie ins Guinness-Buch geschafft hat, denn in Essen und Düsseldorf gibt es ähnlich kurze „Konkurrenz“. Vor 50 Jahren ist Mannheims erste und bis heute einzige U-Bahn-Strecke in Betrieb genommen worden. Letztlich umfasst sie nur die Haltestelle Dahlbergstraße und einschließlich der offenen Rampen 789 Meter. Zwar gab es viele weitere U-Bahn-Pläne, verwirklicht wurden sie aber nie.

„Mannem vorne“ spielte das Polizeimusikkorps. Dann fuhr erstmals ein mit grünen Girlanden am Bug und einem bunten Herbstblumenstrauß zwischen den Stirnlampen geschmückter Straßenbahnwagen beim Rhein-Neckar-Hochhaus die um fünf Prozent geneigte Rampe hinunter. Die dortige neue Haltestelle sei „freundlich in Poporange gekachelt“, so der „Mannheimer Morgen“ und könne „durchaus mit einem weltstädtischen U-Bahnhof konkurrieren“. Gar von einem „letzten Schrei für die Zukunft“ ist in dem Bericht die Rede.

Die Tunnelstrecke verläuft genau da unterirdisch, wo ab 1878 auf dem Luisenring die Pferdebahn fuhr und ab 1900 die erste elektrische Straßenbahn. Unter die Erde verlegt wurden die Gleise vor 50 Jahren deshalb, weil damals noch alles von der autogerechten Stadt redete. Nur durch den Tunnel war oben Platz, die breiten Brückenauffahrten zur damals im Bau befindlichen, ab Juni 1972 befahrbaren Kurt-Schumacher-Brücke und hinüber nach Ludwigshafen zu schaffen.

Ungern unter die Erde

Dennoch war der kurze Abschnitt seinerzeit nicht unumstritten. Den Vertretern der Straßenbahn sei es „sehr schwer gefallen, unter die Erde zu gehen“, gestand Ludwig Ratzel – seinerzeit Erster Bürgermeister – in seiner Festrede. Man habe „lange und hart gerungen“, so Ratzel. Und Oberbürgermeister Hans Reschke sagte gar, dass er die Vorlage an den Gemeinderat allein unterzeichnete, weil sich die zuständigen Dezernate im Rathaus nicht hätten einigen können.

Schließlich sollte die unterirdische Haltestelle nur der Anfang sein. Vom „Ausgangspunkt einer Stadt-Schnellbahn Rhein-Neckar“ sprach Ratzel in seiner Rede. Schon 1968 hatte der Oberbaudirektor Wolfgang Borelly – auf den auch die „Borelly-Grotte“ genannte, jetzt zugeschüttete Kaiserring-Unterführung zurückgeht – Pläne für eine Mannheimer U-Bahn vorgelegt. Von der „U-Strab“, der „Unterpflaster-Straßenbahn“, schwärmten die Planer damals. Ludwigshafen hatte sogar einen, wie es seinerzeit hieß, „Vorsprung“ – nämlich unterirdische Strecken und Haltestellen von immerhin bereits zwei Kilometern Länge.

1973 präsentierte Ludwig Ratzel, 1972 zum Oberbürgermeister gewählt, mit seinem Ludwigshafener Amtskollegen Werner Ludwig die Pläne für ein Mammutprojekt. Die „Stadt-Schnellbahn Rhein-Neckar“ sollte auf beiden Rheinseiten ein Netz von fünf Linien umfassen, wovon drei auch den Strom überqueren. Zwei davon sollten über die Kurt-Schumacher fahrem, eine durch einen Tunnel, der sich in Mannheim vom Kaiserring bis auf das Gelände der Firma Halberg erstrecken sollte. 1999, so die Pläne 1973, hätte der Tunnel fertig sein sollen, als „Schlusspunkt des ehrgeizigen Unternehmens“.

Auch innerhalb Mannheims sah das Projekt unterirdische Strecken vor, etwa unter der Breiten Straße sowie von Neuostheim durch die Schwetzingerstadt und die Planken bis zur Kurt-Schumacher-Brücke. Damals lief gerade die Vorbereitung, die Planken bis zur Bundesgartenschau 1975 zur Fußgängerzone zu machen. Aber da könne man „noch so viel investieren, wie bis dahin abgeschrieben werden kann“, beruhigten die Planer, denn erst 1983 sollten die Planken aufgebuddelt werden. Schon damals hieß es, die Züge würden in einem Zehn-Minuten-Takt verkehren und viel schneller als normale Straßenbahnen fahren.

Nur die Linie 2

Im November 1973 wurde das Konzept im Mannheimer Gemeinderat einstimmig bewilligt. Ludwigshafens Stadtparlament hatte bereits zuvor zugestimmt. Das alles helfe, die Innenstädte vor dem „Erstickungstod zu retten“, verwiesen die Gemeinderäte auf den wachsenden Autoverkehr. Schon 1976 sollte mit den Bauarbeiten auf dem Abschnitt Lindenhof (B-Linie genannt) begonnen, die gesamte Meerfeldstraße 1,6 Kilometer lang untertunnelt werden. Aber schon bei der Debatte war davon die Rede, dass durch die Ölkrise das Mineralölsteueraufkommen sinke – und damit der Bund weniger Zuschüsse für Nahverkehrsprojekte zahle. So kam es auch. Die Tunnelpläne wurden erst auf 1980 verschoben, dann ganz aufgegeben.

Heute wird die unterirdische Haltestelle Dalbergstraße nur von der Linie 2 angefahren. Wie viele Fahrgäste sie überhaupt nutzen und ob es in dem – per Video überwachten – Tunnel zu besonderen Vorkommnissen gekommen ist, konnte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) auch auf zweifache Anfrage hin nicht sagen.