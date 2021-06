Der Ursprung der Quadrate

Als Quadratestadt ist Mannheim in ganz Deutschland bekannt. Aber wie kam es dazu? Wovon hängt die Nummerierung ab? Und wie kann man sich merken, wo welches Quadrat ist? Das will Fred Fuchs ganz genau wissen und fragt dafür nach. Im gemeinsamen Podcast von „MM“ und „Radio Regenbogen“ gehen der kleine Fuchs und Reporter Ralph Mehlhorn auf Spurensuche. Wieder mit an ihrer Seite: Der „MM“-Experte für Lokalgeschichte und Chefreporter Peter W. Ragge (Bild). Im Podcast erklärt er, wie viele der Quadrate wirklich quadratisch sind und ob sich New York an Mannheim bei der Stadtplanung orientiert hat. Hat er als Experte auch einen Rat an alle Kinder, wie man sich in der Stadt orientieren kann? „Man spielt Kurfürst und stellt sich vor, man sitzt im Schloss auf dem Balkon und blickt auf die Stadt. Auf der einen Seite, links, fängt es bei A an und geht dann hoch bis K, auf der anderen Seite, rechts, beginnen die Quadrate mit L und gehen bis U. Damit hört das Alphabet in Mannheim auf.“ Den Podcast gibt es auf mannheimer-morgen.de/fred-fuchs, regenbogen.de/podcasts und allen gängigen Podcast-Playern. jwd

AdUnit urban-intext1