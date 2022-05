Der unermüdliche Malermeister

In Wallstadt kennt ihn jeder mit seinem Wägelchen: Günter Noe ist zwar 83 Jahre alt, aber als Malermeister immer noch aktiv. Im Ort, wo er seine Werkstatt hat, oder benachbarten Vororten ist er weiter gefragt. Auch nach Weinheim fährt er regelmäßig. Im Auftrag der Inhaber-Familie Steinhart arbeitet er seit Jahrzehnten im Erlebnisbad Miramar, damit die Wandgemälde trotz Einfluss der Feuchtigkeit immer schön bleiben. „Da kann ich mich dann auch etwas künstlerisch betätigen“, freut er sich. Nur in den Quadraten arbeitet Noe nicht mehr gerne – wegen der Verkehrssituation. Noe hatte 1954 seine Lehre begonnen, war danach nach Kanada ausgewandert – aber aus Heimweh nach Mannheim zurückgekehrt. 1968 machte er sich selbstständig, führte zeitweise in Wallstadt auch ein Farben- und Tapetengeschäft. Ohne sein Handwerk würde ihm etwas fehlen. „Nur vor dem Fernseher sitzen, esse, trinken und schlafen, das ist doch kein Leben“, meint er. pwr

