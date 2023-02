Der Solo-Tänzer

So jemand wie ihn gibt es kaum in der Fasnacht: Marco Sauer. Während Tanzmariechen üblich sind, haben die Käfertaler „Spargelstecher“ mit ihm einen Tanzoffizier, also einen männlichen Solotänzer, der genau so schnelle Schrittfolgen, akrobatische Figuren, Spagat und Überschlag zum Takt schneller Musik beherrscht. 2007, mit acht Jahren, fing er an – weil seine Mutter beim Verein Hans Warsch Oggersheim aktiv war. „Da habe ich zugesehen, und das hat mich gepackt“, erzählt der 24-Jährige. Also ging er erst in die Garde, wurde dann Solotänzer, ist inzwischen auch Trainer von Mariechen. Zwei Abende in der Woche trainiert er. Seine Auftritte in der Kampagne sind für ihn der Höhepunkt des Jahres. „Ich freue mich das ganze Jahr darauf, auf der Bühne zu stehen. Jeder Auftritt ist anders, es ist immer wieder aufregend, aber einfach toll“, so der 24-Jährige, der als Erzieher im Katholischen Kinderhaus St. Laurentius in Käfertal arbeitet. pwr

