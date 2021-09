Der Schwarze Tod kommt

Lange vor Corona grassierten Infektionskrankheiten – auch in Mannheim. Schließlich ist der Kampf Mensch gegen Mikrobe so alt wie Kleinstlebewesen, ob Viren, Bakterien oder Parasiten, unseren Körper als „gastlichen Wirt“ erobern. Im Mai 1666 erreichte der durch Europa galoppierende Schwarze Tod die Quadratestadt: Die Pest ließ sich durch nichts abschrecken – auch nicht von Wacholder-Räucherungen. Deshalb verfügte der Stadtrat damals, Totengräber sollten Gruben „in Vorrath“ ausheben – und zwar so tief, „damit mann im Nothfall ein Par Sarck uereiander darin sencken“ könne.

Außerdem gab es Anweisungen, Schweine aus der Stadt zu treiben, Gänse wie Tauben zu töten. Als Krankheitsverbreiter stand zudem Schlachtvieh in Verdacht. Und so sorgte eine angeblich verseuchte Kuh aus Alzey von „frevelmüthigen“ Metzgern für Furore wie Verhöre. Dass von Ratten auf Flöhe und Menschen übertragene Bakterien „die Pestilenz“ auslösten, sollte weit später entdeckt werden. Der Historiker und Marchivum-Chef Ulrich Nieß geht davon aus, dass in weniger als einem Jahr „mindestens ein Viertel, eher ein Drittel“ der Mannheimer Bevölkerung dahingerafft wurde. Im Jungbusch kündet eine Erhebung vom Schwarzen Tod. Wie heißt sie?