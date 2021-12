Der Schmuck des Königs

Es glitzert, es glänzt – aber das hat auch eine tiefere Bedeutung: „Mehr als nur Gold und Edelstein“ lautet daher der Titel eines Vortrags von Regine Schulz am Freitag, 17. Dezember um 20 Uhr aus Anlass der Ausstellung „Tutanchamun – Sein Grab und die Schätze“ in den Reiss-Engelhorn-Museen. Das 1922 entdeckte Grab des Königs Tutanchamun faszinierte nicht nur die damaligen Ausgräber, sondern viele Menschen bis auf den heutigen Tag wegen seiner wertvollen Grabbeigaben, der hohen Qualität der Objekte und der kostbaren Materialien. Repliken vermitteln noch bis 27. Februar eine Vorstellung davon, wie reich die Gräber der altägyptischen Herrscher ausgestattet waren. Doch der Schmuck des viel zu jung verstorbenen Königs Tutanchamun hat auch religiöse Bedeutung. Gerade die hohe Anzahl von Schmuckstücken auf der Mumie des Königs verweist auf viele verschiedene Funktionen und Ausdrucksformen in dem damaligen Herrschafts- und Religionssystem, was die Ägyptologin und Direktorin des Roemer- und Pelizaeus-Museums in Hildesheim bei ihrem live im Internet stattfindenden Vortrag erläutern will. Der Vortrag ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.tut-ausstellung.com/vortragsreihe, worauf dann ein Link versendet wird. pwr

