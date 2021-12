Der "MM"-Wochenrückblick

Mannheim. Was ist in der vergangenen Woche in Mannheim passiert? Eine verbale Attacke gegen die Adler, ein Selbstversuch im Windkanal, Diskussion um Cannabis-Legalisierung und weitere Themen im Wochenrückblick.

Ein Raum für Gemeinschaft für bedürftige Kinder

Kein Taschengeld, kein Training im Sportverein, zu wenig zu essen: Jungen und Mädchen, die in Armut leben, gibt es auch in Mannheim. Ihnen bietet die Kinder-Vesperkirche zum 14. Mal Mittagessen und ein Spielprogramm. Dabei steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt: Mädchen und Jungs basteln oder lauschen den Lesepatinnen.

Pressekonferenz der Adler Mannheim: Ein brisantes Wiedersehen

Die verbale Attacke von Don Jackson gegen Matthias Plachta war natürlich auch Thema bei der Pressekonferenz der Adler Mannheim. Die Deutsche Eishockey Liga sieht in dem Fall von einer Strafe ab. Seit Dienstag bereiten sich die Adler außerdem auf das Spitzenspiel gegen München vor. Dass sich der Club wieder auf Geisterspiele einstellen muss „ist schade und für manche Fans sogar eine Katastrophe“ kommentierte Trainer Pavel Gross.

Mannheim, wie wär’s … mit einem neuen Paradeplatz?

Wie können Innenstädte attraktiver werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich viele Experten und die Öffentlichkeit. Für die Mannheimer City hat jetzt Lutz Pauels einen Vorschlag gemacht: Er fordert, den Paradeplatz so umzugestalten, dass auf ihm auch größere Veranstaltungen stattfinden können. Der Chef der City-Werbegemeinschaft argumentiert, dass es in der Mannheimer Innenstadt keine Plätze gibt, die uneingeschränkt für Veranstaltungen geeignet sind.

Selbstversuch: Schweben bei 180 Stundenkilometern

„MM“-Reporter Bernhard Zinke hat es bei einem Selbstversuch den Atem verschlagen – und das durchaus im doppelten Wortsinn: Er stürzte sich in den Windkanal des neu eröffneten Indoor Skydiving-Centers in Viernheim.

Videoumfrage zur Legalisierung von Cannabis

Was halten Sie davon, dass die neue Ampel-Koalition den Verkauf von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften erlauben möchte? Diese Frage stellten duale Studierende dieses Verlags Passanten in Mannheim.