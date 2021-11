Der „MM“ sucht ein paar Engel

Noch sind es ein paar Wochen bis zum Heiligen Abend, und dennoch bereitet die Redaktion des „MM“ bereits die Ausgabe für den 24. Dezember vor. Sie wird unter dem Motto „Engel“ stehen. Genau die suchen wir mit diesem Aufruf auch über unsere Leserinnen und Leser. Denn am 24. Dezember wollen wir Menschen vorstellen, die man als Engel bezeichnen kann – eben weil sie Gutes tun, von dem andere profitieren. Wer in seinem Umfeld einen solchen Engel kennt, darf uns das gerne verraten! Zudem suchen wir Menschen, die in einer Situation schon einmal einen Schutzengel hatten und uns darüber erzählen möchten.

Schicken Sie Ihre Vorschläge an lokal@mamo.de oder an Stefan Proetel, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Stichwort: „Engel“. stp