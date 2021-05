Der Mann, der Mannheims Seelen heilte

Ohne Corona-Pandemie hätte Heinz Häfner seinen 95. Geburtstag mit einem großen Familienfest gefeiert. Jetzt kommen die vier erwachsenen Kinder und sechs Enkelinnen „in Etappen“ , erzählt der Wegbereiter und langjährige Direktor des Mannheimer Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI).

AdUnit urban-intext1

Als Heinz Häfner am 20. Mai 1926 in München auf die Welt kam, da hießen Psychiater noch Irrenärzte, wurden seelische kranke Menschen hinter Mauern verwahrt, galt der verehrte wie geschmähte Bayernkönig Ludwig II. als wahnsinnig. All dies sollte Jahrzehnte später die Berufslaufbahn des doppelt promovierten Mediziners und Geisteswissenschaftlers (Studium der Philosophie und Psychologie) beeinflussen. Fast zwei Jahrzehnte hat Häfner als ZI-Gründungsdirektor dafür gesorgt, dass sich die Modelleinrichtung, die psychiatrische Krankenversorgung, Forschung und Lehre unter einem Dach vereint, zu einem wegweisenden Institut mit internationalem Renommee entwickelt. Auch nach seiner Emeritierung (1994) blieb er forschend aktiv und arbeitete daran, das „Rätsel Schizophrenie“ zu entschlüsseln – wie der Titel seiner (laienverständlichen) Bücher zu dieser von Vorurteilen, Furcht und Unkenntnis geprägten Krankheit lautet.

Gründungsvater des ZIs

Psychiater und Gründer des ZSG in Mannheim, Heinz Häfner. © Philipp Rothe

Häfner zeichnet nicht nur eine Spitzenkarriere samt wissenschaftlichem Werk mit über 760 Publikationen, zahlreichen Herausgeberschaft und Monografien aus: Er gehörte obendrein als junger Medizin-Rebell zu jenen Visionären, die eine umwälzende Psychiatrie-Reform forderten und diese auch mitgestalteten. Eigentlich hatte Häfner in Heidelberg eine Sozialpsychiatrie aufbauen wollen, die sich um gemeindenahes Wiedereingliedern von seelisch Kranken bemüht.

Seine Idee scheiterte jedoch an „grotesken Widerständen“, wie er es formulierte. Hingegen erkannte Mannheims damaliger Sozialdezernent Hans Martini die Vorteile einer psychiatrischen Modelleinrichtung. Die beiden gelten als Väter des 1975 bewusst im Herzen der Quadratestadt statt auf der grünen Wiese eröffneten Zentralinstituts für Seelische Gesundheit. Als Häfner für einen Festvortrag vor der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und für sein Buch „Ein König wird beseitigt“ dem Schicksal von Ludwig II nachspürte und dabei zu dem Schluss kam, dass der Monarch weder geisteskrank noch geistesschwach war, wäre ihm nie die riesige Resonanz auf seine Recherchen in den Sinn gekommen. Sein blaublütiges Forschungsprojekt würdigte sogar die britische Times.

AdUnit urban-intext2

Auch wenn der Wissenschaftler aus Leidenschaft keine Fachartikel mehr publiziert, „so kann ich es nicht ganz lassen“, sagt Häfner und erzählt, dass er für die Rotarier-Zeitschrift einen Beitrag über die Psychiatrie-Reform geschrieben hat. Was sich der Wahl-Heidelberger von einer Geburtstagsfee wünscht? „Dass mein Kopf wach bleibt!“ Dazu dürften auch anregende Gespräche mit seiner Frau Wiltrud Häfner-Ranabauer beitragen, die ebenfalls am ZI wissenschaftlich tätig war.