Der März in Mannheim war wieder mal zu warm

Der März 2021 war in der Quadratestadt zu warm, zu trocken und überdurchschnittlich sonnig. Das teilt Andreas Pfaffenzeller vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit, der für den „MM“ die Zahlen für Mannheim auswertet.

AdUnit urban-intext1

Mit einer Mitteltemperatur von 6,8 Grad war der März genau um 0,9 Grad zu warm. Der wärmste Tag war der 31. Tag des Monats mit einem Höchstwert von 25,4 Grad. Bisher liegt der absolute März-Rekordwert bei 26,1 Grad im Jahr 1989, berichtet Pfaffenzeller.

Die tiefste Temperatur betrug in den Frühstunden des 7. März -5,6 Grad. Insgesamt gab es 13 Frosttage (Durchschnitt sind 9 Frosttage) und keinen Eistag, womit der März exakt im Mittel liegt. Die Sonne schien insgesamt 169,2 Stunden. Am 30. März strahlte sie mit 12,1 Stunden am längsten, teilt der DWD-Experte mit. Mit einer Monatssumme von 21,4 Millimetern (entspricht Liter pro Quadratmeter), blieb mit dem März zum wiederholten Mal ein Monat zu trocken.

Das Wetter gestaltete sich im Monatsverlauf wie folgt: Hoch Jaqueline brachte ganz zu Beginn milde Luftmassen vom zentralen Mittelmeer an den Neckar. Es sorgte anfangs für Sonne pur und danach entwickelte sich über England Tief Gerd, so Pfaffenzeller.

AdUnit urban-intext2

Es steuerte dann weiter milde Luft nach Süddeutschland brachte aber auch viele Wolken und etwas Regen. „Die Tageshöchstwerte erreichten 14 bis 16 Grad“, resümiert der Meteorologe. Dann wurde es mäßig kalt. Es gab Sonne und Wolken im Wechsel – und kaum Regen.

„Tief Friedrich lenkte einen Schwall Kaltluft mit vielen Wolken von Skandinavien nach Mitteleuropa“, beschreibt Pfaffenzeller weiter. Dieser geriet jedoch schnell unter hohen Druck von Hoch Kesja, sodass es sehr sonnig wurde. Zum Ende steuerte dann Tief Ingo wieder starke Bewölkung und geringfügig Regen an den Neckar. Die Tagesmaxima lagen dabei nur bei 7 bis 10 Grad.

AdUnit urban-intext3

Zur Monatsmitte kamen wiederholt Tiefdruckgebiete – darunter Sturmtief Klaus (11. März) – Luis und Niklas, die milde Atlantikluft nach Süddeutschland brachten. „Bei starker Bewölkung regnete es immer wieder und die Höchstwerte lagen bei 10 bis 14 Grad“, so der DWD-Experte. Am 11. März gab es mit 75,2 Kilometern pro Stunde eine Sturmböe.

AdUnit urban-intext4

Viel Abwechslung gegeben

Die Tiefdruckgebiete Luis, Klaus und Otto lenkten zum Monatsende feuchte und mäßig kalte Polarluft mit starker Bewölkung und Schneeregenschauer aus Skandinavien und vom Nordmeer an den Neckar. „Da zum Monatsende Hoch Margarethe zunehmend an Einfluss gewann, blieb es dann zwar trocken, jedoch durch die Zufuhr von Kaltluft aus Norden weiterhin stark bewölkt.“ Die Folge: die Maxima erreichten nur 7 bis 10 Grad. Hoch Margarethe verlagerte sich schließlich nach Süddeutschland und gewann mehr an Einfluss, zumal nun auch wärmere Luft und kurze Regenschauer aus Südwesten nach Baden-Württemberg transportiert wurden. Zum Monatsende kletterte das Thermometer bei viel Sonne auf 12 bis 18 Grad.

„Final sorgte Hoch Nicole mit Zentrum über den Alpen und angefüllt mit subtropischer Warmluft bei viel Sonne“ – zeitweise getrübt durch Schleierwolken für warmes und trockenes Wetter in Baden-Württemberg, so Pfaffenzeller. So wurden Höchstwerte von 22 bis 25 Grad erreicht.