Der kleine Drache Ruga hat sich schon vor vielen Jahren ins Herz der Mannheimer Autorin Iris Welling geschlichen: Schon 2010 schrieb sie erstmals über den grauen Drachen, der das Wasser finden will. Nun ist ihr Buch „Rugas Abenteuer am Blauen Wasser“ im Verlag Waldkirch erschienen.

Die Geschichte hat sich Welling damals ausgedacht, weil sie das Freibad Sandhofen vor der Schließung retten wollte. Die Handlung spielt zwar im fiktiven Städtchen Ulkweiler, doch Parallelen zum Mannheimer Norden, wo sie lange lebte, gibt es jede Menge. Und spannend wird es obendrein, denn die Protagonisten des Buches – Til, Ben, Sina und Bademeister Adalbert – tun alles, um den Drachen zu behalten: Sie hoffen nämlich, dass diese Attraktion ihr Bad vor der Schließung rettet. Freilich gibt es auch Gegenspieler: Unter anderem einen bösen Bürgermeister, der das Bad schließen möchte.

Iris Welling schreibt oft über den Mannheimer Norden. © Eva Baumgartner

Welling schreibt oft über den Norden Mannheims: Ihren ersten Krimi „Späte Rache rostet nicht“ hat sie 2018 fertiggestellt, er spielt auf der Schönau. Ebenso der zweite Teil „Rache, Hut und Pool-Geflüster“ rund um eine investigative Seniorinnen-Gruppe. „Der dritte Teil ist fast fertig“, kündigt Welling an. Ihr Buch „Klaus Kariert“ über einen Jungen, der in einen karierten Kater verwandelt wird, ist während der Pandemie im Verlag Waldkirch erschienen. „Corona war und ist noch immer eine schwierige Zeit“, sagt Welling. „Schon im letzten Jahr gab es kaum Lesungen, jetzt haben wir alles auf den Herbst gesetzt, und es gibt wieder einen totalen Rückschritt. Der Kontakt zu Lesern fehlt total.“

Ans Aufgeben denkt die 65-Jährige jedoch nicht, hofft aber, dass bald wieder ein normales Autorenleben möglich ist: „Ich schreibe gerade an einem Pfalz-Krimi, der für den nächsten Maimarkt geplant ist“, berichtet sie von ihrem neuesten Projekt, in dem es um verschwundene Hunde geht. Von Ruga sind ebenfalls neue Abenteuer zu erwarten: Einen zweiten Teil hat Welling schon geschrieben, der dritte ist in Planung.

„Rugas Abenteuer am Blauen Wasser“ gibt es ab sofort in jeder Buchhandlung, im Verlag Waldkirch (Hauptstraße 90a, Feudenheim), im Internet (www.verlag-waldkirch.de) oder bei Schreibwaren Kirsch (Sandhofer Straße 323, Sandhofen).