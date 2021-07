Der „Kirchenhüter“ der Oststadt

Früher hatte er einen Fahrer – heute läuft er durch die Oststadt, verteilt dort alle paar Monate den Gemeindebrief der ChristusFriedenGemeinde in die Briefkästen: Klaus Altenheimer, langjähriger Direktor der Commerzbank in Mannheim, verschrieb sich im Ruhestand ganz dem Engagement für seine Kirchengemeinde. Er ist aber auch zum Bauunternehmer und Denkmalschützer geworden. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag.

Vor „seiner“ Christuskirche: Klaus Altenheimer. © Markus Prosswitz

Einmal wöchentlich kann man ihn in der Christuskirche antreffen. Er ist einer der treuen, zuverlässigen „Kirchenhüter“, die während der Öffnung des Gotteshauses aufpassen, dass nichts passiert. Da strahlt der hochgewachsene Mann Ruhe und Autorität aus, genauso kann er aber einfühlsam-sympathischer Gesprächspartner sein.

Schon seit 1995 gehört er dem Ältestenkreis der Christuskirche an, wirkt in deren Finanzausschuss mit und leitet den Bauausschuss. Er gilt als Freund schneller Beschlüsse – aber auch als jemand, der hilft, sie umzusetzen und dabei selbst mit anpackt. Das hat er etwa bei der Renovierung des Clubraums und der Konfirmandensäle bewiesen.

Träger der Staufermedaille

Gefragt sind sein Rat und seine Erfahrung aber ebenso – bereits in der vierten Legislaturperiode – in der evangelischen Stadtsynode sowie im Vorstand der „Stiftung Christuskirche – Kirche Christi“. Da ist er für die Kapitalanlagen zuständig, und das sehr erfolgreich. Von Geld versteht Altenheimer schließlich etwas.

45 Jahre war er für die Commerzbank tätig. Vom Lehrling stieg er auf bis zum Gebietsfilialleiter mit Verantwortung für das Firmenkundengeschäft sowie 1000 Mitarbeiter in Baden und der Pfalz. Welches enorme Ansehen er als verlässlicher, kompetenter Partner genoss, spürte man bei der Verabschiedungsfeier 2004 im Kunstverein. Da zeichnete ihn der damalige Finanzminister Gerhard Stratthaus als Anerkennung für besondere Verdienste für Baden-Württemberg mit der Staufermedaille und würdigte ihn als „hervorragenden Banker und Bürger“.

So hat er sich immer gesehen – beginnend beim Einsatz für die Wirtschaftsjunioren oder heute durch seine Unterstützung und Beratung zahlreicher Förderkreise. So sehr sein Herz und sein ganzer Einsatz der evangelischen Kirche gilt – im Ruhestand zog es ihn zudem wieder zurück in seine stark katholisch geprägte Heimat im Taunus. In seinem Geburtsort Selters ist er zum Unternehmer geworden. Mit Sohn Marc und Tochter Kaja gründete er eine Gesellschaft und wagte sich an den Kraftakt, ein völlig heruntergekommenes, aber denkmalgeschütztes Gebäude von 1729 zu sanieren.

Nachdem das mit Erfolg und zur großen Zufriedenheit der dortigen Bürger gelang, baute er noch ein Gesundheitszentrum mit Rettungswache, nahm sich aber auch zweier denkmalgeschützter Mehrfamilienhäuser in Mannheim an. „Ich wollte von dem, was ich erreicht hatte, etwas zurückgeben“, begründet er seine Motivation, im Ruhestand zum Investor zu werden, der Denkmalschutz aber eher als Liebhaberei betreibt.