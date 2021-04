Wer mit ihm spricht, spürt sein Alter nicht. Roland Hartung ist energiegeladen, engagiert und erfrischend wie immer, mit kraftvoll-kernigen Sätzen, teils sarkastisch-spöttischem Humor, unbequem und weitab von „Political Correctness“. Heute wird der langjährige, stets bodenständige Käfertaler Kommunalpolitiker und MVV-Vorstandschef 85 Jahre alt – doch so richtig zur Ruhe gesetzt hat er sich immer noch nicht.

Kämpferisch und humorvoll: Roland Hartung wird 85. © Michael Ruffler

Gerne hätte er seinen Geburtstag im Sterne-Restaurant Bareiss im Schwarzwald gefeiert. Zwar wurde der „alte Simpel“, wie sich Hartung selbstironisch bezeichnet, inzwischen – ohne jegliche Nebenwirkungen – geimpft, doch die Corona-Pandemie lässt Feste eben nicht zu.

MVV an die Börse gebracht

Ständig unterwegs ist Hartung dennoch – und wenn er nur zum Hauptbahnhof fährt, um sich dort täglich mit einem Stapel in- und ausländischer Tageszeitungen einzudecken, die er zu Hause ausführlich studiert. Ein Blick in die Planken habe ihn neulich „erschreckt“, seufzt er: „So ausgestorben, so leer, alles geschlossen, so schlimm war es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht, so etwas hätte ich mir nie vorstellen können“, seufzt er. „Sehr bedrückt“ äußert er sich zum Zustand der Partei, der er 64 Jahre lang angehört – der CDU, die „am Boden liegt“, wie er meint. „Bedrückt“ – dieses Wort gebraucht er ebenso zum Zustand der Kommunalpolitik insgesamt. „Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr die Bedeutung wie früher“, bedauert er. In der Tat gibt es heute niemand, dessen Originalität an die von Hartung oder seiner Zeitgenossen anderer Parteien heranreicht, doch neben kantigen Persönlichkeiten fehlen auch die einst höchst emotional aufgeladenen Streitthemen.

Hartung prägte, nachdem er ab 1965 als damals jüngster Stadtrat für die CDU in den Gemeinderat kam und dann stets das mit Abstand höchste Einzelstimmen-Ergebnis aller Kandidaten erzielte, von 1970 bis 1983 als Vorsitzender der CDU-Gemeinderatsfraktion das Bild der Partei in der Öffentlichkeit. Drei mal, 1972, 1980 und 1983, kandidierte Hartung für die CDU als Oberbürgermeister, zuletzt scheiterte er nur hauchdünn. Auf eine andere Politikebene wollte er indes nie: „Ich hatte immer in der Kommunalpolitik das Gefühl, dass ich da am meisten gestalten kann“, sagt er rückblickend.

Kräftig gestaltet hat er ab 1988. Der zuvor selbstständige Rechtsanwalt wechselte auf Initiative des Betriebsrats zur MVV, war bis 2003 deren Vorstandschef. „Der größte Glücksfall in meinem Leben“ sagt er – aber auch ein Glücksfall für die Stadt. Mit Mut und Tatkraft krempelte Hartung das behäbig-verschlafene Stadtwerk gewaltig um, führte es als erstes deutsches Stadtwerk an die Börse. Dass er damit so wie kein Zweiter das Vermögen der Stadt gemehrt hat, macht ihn heute noch ebenso stolz wie die Tatsache, dass er mit dem Konzept „MVG 2000“ die Weichen für einen modernen Nahverkehr in Mannheim stellte.

Noch stark legt Hartung sich für seine, wie er sagt, „alte Liebe“ ins Zeug – die Abendakademie. Seit 53 Jahren arbeitet er ehrenamtlich für sie, trieb die Umwandlung vom Verein zur GmbH voran, war lange Zeit Verwaltungsratsvorsitzender, ist aktuell Stellvertreter sowie aktives Mitglied des Volkshochschulkuratoriums. Gegen heftige Widerstände initiierte er den Neubau in U 1, der eine hässliche Baulücke gefüllt und der Abendakademie neue Sichtbarkeit beschert hat. Die Abendakademie bietet Hartung auch immer mal wieder ein Forum für Vorträge, wenn er sich mit großer Leidenschaft wieder in ein historisches Thema vertiefte.

Ebenso große Leidenschaft bringt Hartung als Vorsitzender des Fördervereins St. Vincent Hospiz auf, wo er gerade – mit Hilfe der Heinrich-Vetter-Stiftung – in Ilvesheim den Bau des ersten Tageshospizes in Baden-Württemberg vorantrieb. Da wirbt er nicht nur Spenden ein, sondern er hat es geschafft, das Thema Sterben aus der Tabu-Ecke zu holen. Das ist für ihn zur Herzensangelegenheit geworden.

