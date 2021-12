Der Glaube gibt ihr die Kraft

Sie hat zwar die Religion gewechselt, aber nicht ihren Glauben und auch nicht ihr soziales Gewissen und ihr großes Engagement stets beibehalten: Sonja Katharina Barth, Vorsitzende des Kirchenvorstandes der Alt-Katholischen Gemeinde Mannheim, wird heute 60 Jahre alt.

Eigentlich geht sie ganz in ihrem Beruf als Krankenschwester auf, wo sie seit über 40 Jahren schwer kranke und derzeit auch unter dem Coronavirus leidende Patienten betreut. Zudem ist sie Begeisterung und Herz Rotkreuzschwester und seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Gremien, wie dem Vorstand der auch als von der Großherzogin Luise von Baden gegründeten und daher als Luisenschwestern bekannten Badischen Schwesternschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), engagiert.

Kraft für all dies gibt ihr seit Jahrzehnten ihr Glaube an Gott. Lange gehörte sie der römisch-katholischen Kirche an und brachte sich dort aktiv ein, ob als Frauenbeauftragte im Diözesanvorstand der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) oder mehrere Jahrzehnte als Vorsitzende der Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) in der Innenstadt.

Neue Wirkungsstätte

Die Liebe zu einem katholischen Diakon, dem seine Kirche aber diese Liebe nicht gönnte und die Heirat verbot, ließ Sonja Barth aber zweifeln – nicht an Gott, aber an den starren Regeln der römisch-katholischen Kirche. Daher wandte sie sich der Alt-Katholischen Kirche zu und fand in deren Gemeinde in der Mannheimer Schlosskirche eine neue Wirkungsstätte. Da hieß man sie herzlich willkommen, schätzte ihren Einsatz und wählte sie in den Kirchenvorstand und da dann auch zur Vorsitzenden. Sie ist für den Frauengesprächskreis und für den ökumenischen Weltgebetstag der Frauen verantwortlich, kümmert sich um besonderen Aktionen, Advents- und Ostergrüße für ältere und kranke Gemeindemitglieder, organisiert mit anderen Gemeindemitgliedern den Kleidertauschtag in der Schlosskirche und die Krippenausstellung. pwr (Bild: privat)

