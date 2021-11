Dennis Ulas (LI.PAR.Tie)

„Die Stadt ist aktuell an der Grenze dessen, was sie finanziell und personell leisten kann, obwohl noch so viel mehr zu tun wäre“, so LI.PAR.Tie-Chef Dennis Ulas. Man freue sich aber, „dass die Stadt keine Kürzungen und Streichungen vornimmt“. „Es braucht Mittel aus dem kommunalen Haushalt, um ihn zu einem wirklich wirksamen Instrument der Wohnungspolitik zu machen“, betont er. Die Stadt müsse Grundstückserwerb und Wohnungsbau als weiteren Investitionsbaustein im folgenden Haushalt abbilden. Auch „auskömmliche Finanzierung von sozialen Beratungsstellen und Unterstützungsleistungen“ müsse mindestens auf dem aktuellen Niveau gesichert sein und ausgeweitet werden, auch wegen Corona. Ulas betont zudem die Forderung nach einem queeren Jugendtreff, möchte Unterstützung für Kulturinstitutionen, für nahe gesundheitliche Versorgung und Armutsbekämpfung. Zum Thema Mobilität sagt er, der Ausbau von Radverkehr und ÖPNV müsse schneller gehen, ÖPNV zum Nulltarif sei das Ziel, auch bessere Erschließung und engere Taktung. Der Ausbau von regenerativer Energie müsse auf den Weg gebracht werden, damit das GKM spätestens 2030 vom Netz könne. see

