Denkmal aus Bäumen auf Spinelli

Eine Baumgruppe aus unterschiedlichen Kiefern aus den acht Herkunftsländern soll künftig an die Ankunft und Bedeutung der ersten Gastarbeiter erinnern. Sie werden am Eingang der Bundesgartenschau am Aubuckel/Wingertsbuckel gepflanzt. Die Kosten schätzt die Stadtverwaltung auf 200 000 Euro. „Wir haben den Auftrag, das umzusetzen“, so Michael Schnellbach, der Geschäftsführer der Bundesgartenschau.

Der Erinnerungsort soll bis zum Beginn des sommerlangen Fests im April 2023 entstehen und danach dort bleiben – zumal dann dort keine Zufahrt mehr geplant ist, sondern nur noch eine Grünfläche mit Geh- und Radweg. „Der Platz soll eine große Aufenthaltsqualität bieten, mit Sitzgelegenheit und Hinweistafel“, so Schnellbach. Das Konzept ist im Integrationsausschuss vorgestellt und vom Gemeinderat gebilligt worden. „Es ist ein greifbares Symbol, das die Geschichte der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sichtbar macht“, findet SPD-Stadträtin Claudia Schöning-Kalender. „Ein wichtiger Impuls ist auch die Einbindung dieser Zeitzeugen, die im Denkmal selbst eine Stimme bekommen“, findet sie. Geplant ist, dass die Besucher mit QR-Codes ihre Geschichten per Handy abrufen können. „Dadurch entsteht kein starres Denkmal, sondern ein lebendiger Erinnerungsort, in dem sich die Menschen direkt mit den Erlebnissen und Erfahrungen auseinandersetzen können,“ findet die Stadträtin. Langfristig ist in der Innenstadt aber ein weiteres, dann künstlerisch gestaltetes Denkmal geplant. pwr