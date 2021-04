Die große Party bleibt aus. Hans Ulrich Beust, einer der bekanntesten Mannheimer Strafrechtler wird an diesem Montag 70 Jahre alt – und feiert, wenig überraschend, im Kleinen. Allerdings, so verrät er, habe er daran durchaus Gefallen. Denn er kann sein liebgewonnenes, tägliches Ritual ungestört fortsetzen. Wie an jedem Abend wird er auch heute etwa um 18 Uhr einen Sekt öffnen und mit seiner Frau Jutta anstoßen, sie werden gemeinsam etwas am Herd zaubern, um danach gemütlich zu schlemmen. Manche Dinge könnten einfach immer so bleiben, sagt Beust, und lächelt zufrieden.

Anderes dagegen hat er schon geändert, und einiges wird sich wohl auch in naher Zukunft tun. Einen seiner größten Wünsche erfüllte sich der Anwalt selbst. Unbewusst lief das Ganze ab, gezwungener Maßen wuchs da fast unbemerkt etwas heran, von dem er schon in der Kindheit träumte. Und jetzt – mit 70 Jahren – trägt Beust nun zum ersten Mal im Leben die Haare lang. Silberne Locken im Nacken, sein ganz persönliches Long-Covid-Erlebnis. Von allem anderen blieb der Mannheimer verschont, fühlt sich auch in Pandemie-Zeiten „gesund und gut“.

Seit Corona mit Löckchen im Nacken: Hans Ulrich Beust. © Angela Boll

Mit der äußerlichen geht auch die berufliche Veränderung einher, bei letzterer fehlt allerdings noch ein Stück bis zur Formvollendung. Denn noch steht Beust im Gerichtssaal, verteidigt engagiert im Hygieneskandal des Klinikums. Er dachte, so gibt er zu, dass dieses Verfahren früher beendet sein werde, immerhin hatte er das Mandat für den Ex-Geschäftsführer des Mannheimer Klinikums, Alfred Dänzer, schon 2014 angenommen. „Er hat es verdient, gleichbleibend betreut zu werden“, meint Beust und lässt in diesen Tagen im Gericht niemanden spüren, dass er seine Abschiedsvorstellung gibt. Denn nach diesem Prozess wird Schluss sein, kündigt Beust an.

Die Justiz habe sich verändert, findet er. Zu viel Arbeit, zu wenig Personal, dadurch steigender Druck. Verhandlungen seien zunehmend zu Veranstaltungen verkommen, es bleibe keine Zeit mehr, den Sachen auf den Grund zu gehen, und gerade unter Anwälten beobachte er mehr und mehr fehlenden Anstand und menschliche Erfahrung. Tatsächlich sind das die Eigenschaften, die Beust bis heute bei seinen Auftritten im Gericht auszeichnen. Nie ist er nur Jurist, immer auch Mensch, einer der mitfühlt, andere Perspektiven einnimmt, dennoch mutig kämpft und dabei immer Stil bewahrt. Über 40 Jahre hat er das im Strafrecht bewiesen. Genauso lange ist er auch mit Jutta verheiratet. Manches braucht irgendwann einen Schnitt, anderes wächst – und wenn’s passt, darf man schon mal anstoßen.

