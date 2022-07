Den Dialog der Religionen als Ziel

Wenn er sich entspannen, wenn er abschalten und alles hinter sich lassen will, dann greift Majid Khoshlessan zum Pinsel. Malen ist sein großes Hobby, und dazu bleibt ihm inzwischen mehr Zeit. Vor seinem 75. Geburtstag, den er am Sonntag feiert, hat er einige Ehrenämter abgegeben. Geblieben ist aber weiter sein großer Einsatz für die Völkerverständigung und der Dialog zwischen den Religionen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Khoshlessan wurde in Mannheim zunächst als wichtiger Akteur im Bausektor bekannt. Seit Juli 1965 lebt er in Deutschland. Er studierte an der TU Karlsruhe Bau- und Wirtschaftsingenieurwesen. 1983 zog er nach Mannheim. 1996 bis 2010 arbeitete er als Geschäftsführer der städtischen Projektentwicklungsgesellschaft MWS Bauconsult, die er in einer finanziellen Schieflage übernahm, konsolidierte und mit der er zahlreiche wichtige, aber nicht immer unumstrittene Bauprojekte realisierte – Maimarkthalle, Musikpark und Popakademie oder die MWS-Halle im Herzogenried.

Jüdische Gemeinde geführt

Wird am Sonntag 75 Jahre alt: Majid Khoshlessan. © Staatsministerium

Über Jahrzehnte war und ist Khoshlessan, der aus einer jüdischen Familie aus dem Iran nach Deutschland kam, ehrenamtlich engagiert – weshalb er 2017 das Bundesverdienstkreuz erhielt. Schon als Student machte sich Khoshlessan als Mitbegründer des Landesverbandes Jüdischer Studenten Baden und als Vorsitzender des jüdischen Sportvereins für den interreligiösen Dialog stark. Das war ihm ein besonderes Anliegen, als er 2016 bis 2019 an der Spitze der Jüdischen Gemeinde stand und dort für einen Kurs eintrat, die Gemeinde zu öffnen, die Stadtgesellschaft für jüdische Kultur zu interessieren sowie einen engen Kontakt mit Christen und Muslimen zu halten. Mit großer Leidenschaft pflegt er weiter beim Forum der Religionen, beim Mannheimer Institut für Integration und interreligiöse Arbeit und im Vorstand der Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit den interreligiösen Dialog. Gerade wurde er für weitere drei Jahre als Vorsitzender des Freundeskreises der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg bestätigt. Abgegeben hat er aber den Vorsitz des von ihm mitgegründeten Fördervereins Städtepartnerschaften – der ernannte ihn zum Ehrenmitglied.